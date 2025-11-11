La localidad de Agaete, en el noroeste de Gran Canaria, ha sido distinguido por la ONU Turismo como uno de los mejores pueblos del mundo. Este destino de España se distingue por atraer a los viajeros gracias a su historia y paisajes.

Enclavado entre montañas volcánicas, se ha convertido en uno de los destinos más admirados del archipiélago canario. Asimismo, su tradición agrícola y modelo de turismo sostenible preservan la esencia de la vida rural canaria.

¿Cómo son las plantaciones de café de Agaete?

Como indica la página web oficial de la ONU, Best Tourism Villages, Agaete alberga las únicas plantaciones de café de Europa, cultivadas en el fértil Valle de Agaete. Esta singular tradición agrícola se conserva mediante prácticas de cultivo sostenibles que protegen la salud del suelo, conservan el agua y fomentan la biodiversidad.

Asimismo, han destacado la invitación a recorrer las plantaciones, aprender sobre los métodos de cultivo y degustar el distintivo café local. La iniciativa apoya a los agricultores locales, garantizando que los beneficios económicos permanezcan en la comunidad y, al mismo tiempo, preservando el patrimonio.

“ El café de Agaete se convierte en algo más que una bebida: es una historia de sostenibilidad, patrimonio y comunidad arraigada en el paisaje atlántico ”, aseguran.

¿Qué lugares visitar en Agaete?

Agaete ofrece una experiencia que combina naturaleza, historia y cultura. Entre sus principales atractivos se encuentran:

Puerto de las Nieves

El antiguo enclave marinero donde las casas blancas se mezclan con el azul del mar. Es ideal para disfrutar de terrazas con vistas al océano y degustar pescado fresco.

Playas y acantilados

Desde las playas urbanas hasta las más vírgenes y nudistas, todas rodeadas de espectaculares riscos como los de Faneque y Tirma. En esta zona se erige el famoso Dedo de Dios, una aguja volcánica que se alza sobre el Atlántico.

Ermita de las Nieves

Construida en el siglo XVII, guarda en su interior un tríptico flamenco de gran valor histórico dedicado a la patrona del lugar.

La Casa Fuerte y la iglesia de la Concepción

Símbolos del patrimonio histórico del municipio, ambas declaradas Bien de Interés Cultural.

Huerto de las Flores

Un jardín botánico con más de cien especies exóticas, perfecto para pasear entre aromas y colores tropicales.

Necrópolis de Maipés

Un yacimiento arqueológico guanche con más de seiscientos enterramientos, testimonio de la historia prehispánica de la isla.

Valle de Agaete

Un entorno de frutales, pinares y manantiales medicinales, ideal para los amantes del senderismo y el turismo rural.

¿Cómo llegar en coche desde localidades cercanas?

Desde Las Palmas de Gran Canaria: se encuentra a unos 35 kilómetros , con un trayecto de aproximadamente 40 minutos en coche . Se debe tomar la GC-2 en dirección noroeste, una carretera costera con vistas al mar que conduce directamente al municipio.

Desde Arucas o Gáldar: el viaje no supera los 20 minutos por la misma vía ( GC-2 ), lo que hace que sea una escapada perfecta de medio día.

Desde el sur de la isla (Maspalomas o Puerto Rico): el recorrido dura alrededor de una hora y media, siguiendo la GC-1 hacia Las Palmas y enlazando luego con la GC-2.

Gracias a su buena conectividad y su entorno natural único, Agaete se consolida como una de las escapadas más encantadoras y sostenibles del archipiélago canario.