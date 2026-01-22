El Corte Inglés ofrece descuentos para viajar al Carnaval de Venecia: la promoción incluye vuelo y hotel por 5 días.

El Carnaval de Venecia es uno de los eventos culturales más emblemáticos de Europa y una de las celebraciones más esperadas por los viajeros que buscan una experiencia única. Entre máscaras, trajes de época y escenarios históricos, la ciudad italiana se transforma cada año en un auténtico espectáculo al aire libre que atrae a miles de turistas de todo el mundo.

Pensando en quienes desean vivir esta fiesta en primera persona, El Corte Inglés ha lanzado una promoción especial para viajar al Carnaval de Venecia con vuelo y hotel incluidos por 5 días. Con más de 50 años de experiencia en el sector turístico, la agencia propone una escapada ideal para disfrutar de las celebraciones de 2026 a precios competitivos.

Venecia y un paquete pensado para vivir el Carnaval desde adentro

La propuesta de Viajes El Corte Inglés permite descubrir Venecia en pleno Carnaval, una de las épocas más mágicas del año. El paquete incluye vuelo de ida y vuelta desde Madrid en clase turista, alojamiento en hotel seleccionado y una estadía de 5 días y 4 noches para recorrer la ciudad y sumarse a sus festejos más tradicionales.

Durante estas fechas, Venecia se llena de música, desfiles y espectáculos callejeros. La ambientación histórica, las góndolas surcando los canales y las máscaras venecianas convierten cada rincón en una postal única, ideal tanto para quienes visitan la ciudad por primera vez como para quienes desean redescubrirla en un contexto festivo incomparable.

El Corte Inglés ofrece descuentos para viajar al Carnaval de Venecia. Viajes El Corte Inglés

¿Cuáles son las actividades imperdibles del Carnaval de Venecia?

Fiesta de las Marías

Uno de los eventos más antiguos y emotivos del carnaval, que recrea una tradición del siglo IX. Doce jóvenes venecianas desfilan por la ciudad y se elige a la “María del año”. En 2026, se celebrará el sábado 7 de febrero.

Vuelo del Ángel

Una de las escenas más esperadas, cuando la María ganadora del año anterior desciende desde el campanario de San Marcos hasta el Palacio Ducal. El evento tendrá lugar el 8 de febrero.

Desfiles y concursos de disfraces

Casi a diario, la Plaza de San Marcos se convierte en escenario de desfiles y concursos de trajes de época, con acceso gratuito y un ambiente festivo constante.

Vuelo del León

Acto que marca el cierre oficial del carnaval. El símbolo de Venecia asciende por la plaza entre homenajes y culmina con un gran espectáculo de fuegos artificiales.

Bailes de máscaras

La experiencia más exclusiva del carnaval, con fiestas en palacios y hoteles históricos. También existen alternativas más accesibles para disfrutar del ambiente con antifaz y capa, sin necesidad de trajes de lujo.

El Corte Inglés ofrece descuentos para viajar al Carnaval de Venecia. Viajes El Corte Inglés

¿Cómo reservar el paquete para viajar al Carnaval?

El paquete para viajar al Carnaval de Venecia se consigue desde 317 euros por persona, en España, para una estadía de 5 días y 4 noches, con vuelo y hotel incluidos. Los precios son “desde” y están sujetos a disponibilidad, en habitación doble y con plazas limitadas.

La promoción puede contratarse a través de Viajes El Corte Inglés, tanto en agencias físicas como en su plataforma online. Además, existe la posibilidad de pagar en 3 meses sin intereses con la Tarjeta El Corte Inglés, sujeta a aprobación de la financiera. Antes de reservar, se recomienda consultar condiciones, fechas disponibles y detalles del alojamiento.

Con esta propuesta, El Corte Inglés invita a sumergirse en uno de los carnavales más famosos del mundo y vivir Venecia en su máximo esplendor, en una experiencia que combina historia, cultura y celebración.