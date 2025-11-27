El Corte Inglés ofrece viajes en descuento para conocer el mercadillo navideño de Milán: incluye vuelo y hotel por menos de 300 euros. (Fuente: archivo).

Viajes El Corte Inglés ha anunciado una nueva promoción en España para quienes buscan una escapada especial durante el próximo puente de diciembre 2025. La agencia, con más de medio siglo de trayectoria en el mercado turístico, refuerza su posicionamiento con paquetes competitivos, financiación en cuotas y beneficios exclusivos para los viajeros.

Entre las opciones destacadas se encuentra un paquete para visitar los mercadillos navideños de Milán, uno de los destinos más buscados en Europa por su ambiente festivo, sus puestos tradicionales y su propuesta cultural. Con vuelos y alojamiento incluidos por un precio accesible, la oferta apunta a quienes quieren vivir una experiencia invernal única sin gastar de más.

Un destino ideal para el puente de diciembre: ¿qué incluye el paquete?

El Corte Inglés propone viajar a Milán para descubrir sus famosos mercadillos navideños, donde se combinan gastronomía, artesanía, decoración y música típica de la temporada. El paquete disponible incluye:

Vuelo ida y vuelta en clase turista desde Madrid , con tasas aéreas incluidas (sujetas a posibles variaciones).

Alojamiento en hotel, con precios desde 236 euros por persona.

La promoción se enmarca en la campaña para el puente de diciembre 2025, con varias propuestas para quienes desean recorrer los mejores mercadillos de Navidad de Europa.

El Corte Inglés ofrece viajes en descuento para conocer el mercadillo navideño de Milán. Italia.it

¿Cómo reservar el viaje?

El paquete “Vuelo + Hotel a Milán” parte desde 236 euros, un valor que ya incluye el descuento aplicado por la agencia. La oferta es válida para nuevas reservas efectuadas entre el 24 y el 30 de noviembre de 2025, para viajar en salidas seleccionadas hasta el 31 de diciembre de 2026.

La contratación puede realizarse en cualquier agencia física de Viajes El Corte Inglés o mediante su web oficial. Además, la compañía ofrece pago en hasta 10 meses con Tarjeta El Corte Inglés o a través de su financiera, sujeto a aprobación.

El Corte Inglés ofrece viajes en descuento para conocer el mercadillo navideño de Milán. El Corte Inglés

¿Cuáles son las condiciones del viaje?

Los precios publicados son “desde” y aplican por persona en habitación doble.

El paquete incluye billete aéreo en clase turista, ida y vuelta desde Madrid, con tasas aéreas (sujetas a cambios).

El descuento está ya aplicado y es válido solo para reservas entre el 24 y el 30 de noviembre de 2025. Las plazas son limitadas .

La financiación está disponible únicamente entre el 24 y el 30 de noviembre de 2025, con condiciones sujetas a aprobación por Financiera El Corte Inglés.

Con esta propuesta, Viajes El Corte Inglés invita a disfrutar de los mercadillos navideños europeos, una experiencia cargada de tradición, ambiente festivo y rincones llenos de encanto que cada año fascinan a miles de viajeros.