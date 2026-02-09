La Torre Eiffel encabeza cualquier lista de deseos de quienes van a París por primera vez o repiten viaje buscando la mejor vista de la ciudad. Más allá de su famosa silueta metálica, subir al monumento implica decidir qué experiencia se quiere y cuánto se está dispuesto a pagar por ello. En 2026, los precios y opciones de entrada varían según la altura que se desee alcanzar y la forma en que se accede. Planear con antelación no solo ayuda a ajustar el presupuesto sino también a evitar largas colas y frustraciones durante la visita. Reservar entradas por internet suele ser más barato y seguro que comprarlas el mismo día en la taquilla, sobre todo en temporada alta. En 2026, la Torre Eiffel mantiene una estructura de tarifas escalonada que depende de la zona que se quiere visitar y del medio de acceso. En la web oficial del monumento, los precios oficiales para adultos que quieren usar el ascensor van desde alrededor de 23,50 euros hasta 36,70 euro para alcanzar la cima. Si el objetivo es subir a la segunda planta utilizando las escaleras, la tarifa es sensiblemente más económica, con precios desde aproximadamente 14,80 euros. Los jóvenes de entre 12 y 24 años y los niños de entre 4 y 11 tienen un precio reducido, mientras que los menores de 4 años acceden de forma gratuita a todos los niveles. Además de los billetes básicos, la Torre Eiffel ofrece paquetes especiales que combinan ascensor con experiencias extras como una copa de champán en la cima desde aproximadamente 33,20 euros. Comprar con antelación a través del sitio web oficial suele garantizar los mejores precios disponibles, evitando intermediarios y tarifas elevadas de terceros. La afluencia de visitantes en la Torre Eiffel es alta durante todo el año, pero especialmente en primavera y verano. Los billetes a la venta en la web oficial suelen agotarse con semanas de antelación para fechas populares, por lo que reservar con 60 días de antelación o más es recomendable si se quiere asegurar el horario deseado. Optar por subir a la segunda planta en lugar de a la cima no solo reduce el costo del ticket sino que también disminuye sensiblemente los tiempos de espera en los ascensores. Aunque las vistas desde la cima son más espectaculares, la segunda planta ofrece panorámicas excelentes de París sin pagar el precio más alto. Otra estrategia para ahorrar es evitar los precios inflados de entradas con acceso “sin colas” que algunos proveedores ofrecen por internet. Estos pueden costar sustancialmente más que los billetes oficiales, y no siempre garantizan una experiencia significativamente mejor. Uno de los errores más frecuentes de quienes planifican su visita es dejar la compra de entradas para el último momento. Las colas en temporada alta pueden superar varias horas, y muchas veces la taquilla física no tiene disponibilidad para todas las franjas horarias del día. También es clave tener en cuenta que el acceso a la cima está sujeto a disponibilidad de ascensores y condiciones climáticas. En ocasiones, el tramo superior cierra temporalmente por mantenimiento o por medidas de seguridad, por lo que siempre conviene verificar el estado de acceso antes de viajar. Tener una entrada nominativa es obligatorio, así que llevar el pasaporte o documento de identidad el día de la visita es imprescindible para poder entrar. Tener claro cuánto cuesta visitar la Torre Eiffel en 2026 es solo el primer paso. El presupuesto total de un día en París que incluya esta visita puede ascender a entre 150 euros y 200 euros, considerando transporte, comidas, posibles tours adicionales y souvenirs. Sin embargo, muchas personas encuentran que la experiencia vale cada euro invertido por la panorámica inigualable que se obtiene sobre la ciudad de París, la historia que encierra cada nivel y la oportunidad de vivir un momento único en uno de los monumentos más emblemáticos del mundo. Con una buena planificación y elección de entradas, subir a la Torre Eiffel puede ajustarse a una amplia variedad de presupuestos, siempre que se tenga en cuenta la diferencia entre subir por escaleras o ascensor, si se quiere acceder hasta la cima o solo a la segunda planta, y qué extras se desean incluir.