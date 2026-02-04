El Corte Inglés ha vuelto a apostar por los grandes destinos internacionales y lanza una atractiva oferta para quienes sueñan con viajar a Egipto y recorrer algunos de los enclaves más fascinantes de la historia antigua. La propuesta incluye vuelos, traslados, hoteles, visitas guiadas y un crucero por el Nilo, con un 10% de descuento y salidas previstas entre febrero y abril de 2026.

El circuito combina la navegación por el río Nilo con la exploración de ciudades emblemáticas como Asuán, Luxor y El Cairo. Desde templos milenarios hasta las Pirámides de Guiza, el paquete está pensado para quienes buscan una experiencia completa, organizada y con guías de habla española.

Un recorrido por Egipto con crucero, templos y pirámides

El viaje comienza en Asuán, donde los pasajeros embarcan en una motonave para realizar un crucero de tres noches por el Nilo, en régimen de pensión completa. Durante la travesía se visitan joyas del Antiguo Egipto como el Templo de Filae, Kom Ombo, Edfu y Luxor, incluyendo el Valle de los Reyes, el templo de Hatshepsut y los colosales templos de Karnak y Luxor.

Tras el crucero, el itinerario continúa en El Cairo, con alojamiento y desayuno durante tres noches. Allí se recorren las Pirámides de Keops, Kefrén y Micerino, la Esfinge y el templo del Valle, con posibilidad de sumar excursiones opcionales como Saqqara o el nuevo Gran Museo Egipcio. El paquete incluye vuelos internos, traslados, visitas guiadas y seguro de viaje.

El Corte Inglés ofrece paquetes en descuento para viajar a Egipto. Fuente: (Canva IA)

¿Cómo contratar el paquete?

El paquete para viajar a Egipto con El Corte Inglés tiene un precio desde 735 euros por persona en España, con una duración de 8 días y 7 noches. La tarifa incluye vuelo de ida y vuelta, crucero por el Nilo, hoteles de categoría similar, visitas programadas y guías locales en español.

La oferta forma parte del Especial Grandes Viajes y se puede contratar a través de las agencias de El Corte Inglés o de su plataforma online, seleccionando fechas disponibles entre febrero y abril de 2026. Las plazas son limitadas y el precio puede variar según la fecha de salida y la ciudad de origen.

El paquete para viajar a Egipto con El Corte Inglés tiene un precio desde 735 euros por persona. Viajes El Corte Inglés

Condiciones del viaje y aspectos a tener en cuenta

El precio base no incluye propinas ni cuota de servicios, que deben abonarse en destino y en efectivo. Tampoco están incluidas las excursiones opcionales. Asimismo, se debe considerar que durante el mes de Ramadán, algunos servicios como el entretenimiento o la venta de alcohol pueden verse restringidos.

Las motonaves del Nilo cuentan con categorización oficial egipcia, que puede diferir de los estándares europeos. Además, el orden del itinerario puede modificarse por razones organizativas o climáticas, manteniendo siempre las visitas incluidas.

Por último, desde la agencia recuerdan que para ingresar al país es obligatorio contar con pasaporte vigente por al menos seis meses y visado, que puede obtenerse al llegar al aeropuerto.