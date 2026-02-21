Vox adelantó que se manifestará en contra de la “islamización y la inmigración masiva” dentro de Cataluña. Así lo confirmó el presidente del partido en Barcelona y portavoz en el Parlament, Joan Garriga. Después de visitar Sant Cugat del Vallès, Rubí y Terrassa (Barcelona), el catalán aseguró en su paso por el barrio Ca n’Anglada que se está viviendo una “transformación profunda y peligrosa” de la sociedad local. Garriga advierte que Cataluña se coloca actualmente como el centro del Islam en España, dado que, dentro de la comunidad autónoma, “reside uno de cada cuatro musulmanes de España; más de 660.000 personas”. En adición, también existen 371 mezquitas, lo cual contribuye, para el partido ultraconservador, a un cambio directo a la identidad, la cultura y, especialmente, a la “libertad y seguridad de las mujeres” en el país. También protestó por la cesión de los espacios por parte de lugares públicos para festejos religiosos islámicos mientras “evitan sistemáticamente felicitar la Cuaresma o proteger las tradiciones católicas”. Otro punto que criticó Garriga fue la “imposición” de un menú halal (carne que ha sido preparada y procesada conforme a las leyes islámicas) en diferentes escuelas. En ese sentido, ejemplificó con el caso del distrito de Sant Martí, en donde “ya es la norma en el 80 % de los centros”. Por tal motivo, expresaron: “No vamos a permitir que se imponga una sharia gastronómica en los colegios”. Luego, indicaron que presentarán proyectos para “prohibir” esas comidas, justificando que “los centros educativos están para educar y no para someterse a ritos ajenos”. Según el portavoz parlamentario, los dirigentes de Junts son los “principales responsables de la islamización”, a la vez que recordó que este espacio votó negativo en el Congreso sobre la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos. A raíz de esta situación, avanzarán con la “ofensiva” de la mano de un calendario de manifestaciones que pasarán por cuatro provincias catalanas, siendo la primera de ellas el próximo 19 de marzo en el barrio Bonavista de Tarragona.