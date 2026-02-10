La estabilidad de los gobiernos autonómicos en España enfrenta un momento crítico de definiciones políticas. Precisamente, el PP lanzó una advertencia contundente sobre la necesidad de alcanzar acuerdos sólidos con Vox de gobernabilidad. De esta manera, señaló que la falta de entendimiento entre las fuerzas de derecha representaría un fallo estratégico de dimensiones históricas para su electorado. Por tal motivo, pide un acuerdo con la formación de Alberto Núñez Feijóo. Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso, afirmó en una rueda de prensa: “Las fuerzas políticas a las que los ciudadanos nos dan su voto para cambiar a Pedro Sánchez y transformar España cometeremos un error imperdonable si no somos capaces de acoger la oportunidad que nos están dando los españoles”. Al ser consultada por los posibles acuerdos con Santiago Abascal en Extremadura o Aragón, destacó que la mayoría de los españoles tiene en cuenta a la derecha para cambiar el país y deben “aprovechar” esta chance. Muñoz aseguró que los españoles están “hartos” de las políticas socialistas del presidente, por lo que se hicieron notar en las elecciones de Extremadura como en Aragón. Por tal motivo, sumó que es necesario que las fuerzas políticas aprovechen la oportunidad y no “piensen más en largo plazo” y en “términos personalistas o partidistas”. A su vez, enfatizó que puede ser un proceso “lógico y normal” que haya tensiones para negociar en estas circunstancias.