Vox exige auditar concesiones de nacionalidad y frenar la regularización masiva: “No es el suicidio de España, es su asesinato”

Vox volvió a rechazar la regularización de inmigrantes en situación irregular y puso el foco en las concesiones de nacionalidad otorgadas en los últimos años. El partido busca determinar si existieron fraudes en esos procesos.

La formación cuestionó la regularización de medio millón de personas prevista por el Gobierno. Aseguró que la medida se impulsa sin debate parlamentario.

En ese marco, anunció iniciativas para auditar de forma integral las concesiones de nacionalidad y revisar los criterios aplicados.

Rechazo frontal a la regularización de inmigrantes

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, calificó la regularización como “masiva” y afirmó que se impulsa “por decreto y sin pasar por las Cortes”.

Durante una rueda de prensa, sostuvo que la medida “no es el suicidio de España, es su asesinato”. Vinculó la decisión con un cambio profundo del modelo social.

Según Fúster, el objetivo “ya indisimulado” es “reemplazar la voluntad de los españoles” mediante una “operación de ingeniería social”.

Frente a este escenario, Vox anunció que presentará una proposición no de ley en el Congreso y en los parlamentos autonómicos. También impulsará mociones en ayuntamientos.

En esas iniciativas propondrá “auditar de manera exhaustiva todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años”. El objetivo es detectar posibles irregularidades.

El partido considera que una revisión completa permitiría identificar fraudes y corregir fallas estructurales del sistema.

Otras medidas migratorias que impulsa Vox

Además de auditar las concesiones de nacionalidad, Vox reiteró su pedido de repatriación de inmigrantes en situación irregular. También reclamó prioridad nacional en ayudas sociales.

Entre las propuestas figura suprimir la figura del arraigo y promover ordenanzas municipales contra el empadronamiento fraudulento.

Fúster advirtió que la regularización genera “un efecto llamada inmediato que fortalece las mafias y multiplica la inmigración ilegal”.

Consultado por el trasvase del Ebro, Fúster cuestionó al presidente de Aragón, Jorge Azcón. Dijo que “es incompetente para tratar de la inmigración”.

Ironizó que ahora sí reclame competencias sobre “un río que es una competencia nacional”. Recalcó que “el agua es un bien nacional”. Sobre Extremadura, confirmó que “no hay avances” en la formación del nuevo gobierno autonómico.