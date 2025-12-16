Sumar mantiene su apoyo al Gobierno, pero exige una reunión urgente con el PSOE.

Sumar no se plantea salir del Gobierno pero ha exigido una reunión urgente con el PSOE para recibir explicaciones sobre los presuntos casos de corrupción y las denuncias de acoso sexual contra dirigentes socialistas que, a su juicio, tienen “paralizado” a su socio en el Ejecutivo.

“Estamos muy contrariados y muy preocupados porque nuestro socio de Gobierno parece totalmente paralizado, enredado en una situación interna que nos parece inaceptable”, ha dicho el diputado de IU Enrique Santiago en una rueda de prensa este martes en el Congreso junto a representantes del resto de partidos de Sumar que forman parte del Gobierno de coalición.

Sumar mantiene su voluntad de seguir en el Gobierno de coalición y de agotar la legislatura, pero para ello insiste en la necesidad de “relanzar” el Ejecutivo. Fuente: EFE Sergio Pérez

Por ello, ha añadido, desde el espacio Sumar han pedido ya una reunión al PSOE con el objetivo de “recibir explicaciones” y “poner a funcionar al cien por cien la acción de Gobierno”.

“Hay que dar un empuje contundente y cambiar todo lo necesario en el Gobierno, renovar el impulso del Gobierno para impedir que gobiernen los partidos de la derecha”, ha dicho el diputado de IU junto a la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández; el secretario segundo de la Mesa del Congreso y diputado de los comunes Gerardo Pisarello; y la diputada de Más Madrid Tesh Sidi.

Sumar mantiene su petición de remodelación de Gobierno, pese a que ha sido descartada por el propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pero este martes el espacio liderado por Yolanda Díaz ha puesto el énfasis en su petición de una reunión con el PSOE, sin llegar a concretar quiénes deberían acudir a dicho encuentro.

En este sentido, el diputado de IU ha explicado que ya verán quiénes son las personas “más idóneas” que deben acudir a esta reunión, sobre la que ha dado por hecho que llegarán a un acuerdo con el PSOE para celebrarla en el momento “más idóneo”.

Sumar mantiene su apoyo al Gobierno, pero exige una reunión urgente con el PSOE. Fuente: EFE J.J.Guillen

Sumar mantiene su voluntad de seguir en el Gobierno de coalición y de agotar la legislatura, pero para ello insiste en la necesidad de “relanzar” el Ejecutivo y de dar “garantías” a la sociedad de que continuarán impulsando políticas para “mejorar la vida de la gente”, principalmente en ámbitos como la vivienda.

Fuentes de Sumar recalcan que no quieren salir del Gobierno, sino que quieren “salvarlo”, aunque al mismo tiempo advierten de que no van a ejercer de “palmeros” ni van a cargar sobre su espalda la crisis del PSOE si sus socios de coalición no actúan.

A la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos, la voluntad de Sumar ahora es “apretar” lo máximo posible al PSOE para tratar de lograr cambios en la acción del Gobierno.

“Hay amplia coincidencia en que nuestra presencia en el Gobierno tiene sentido para aprobar medidas que resuelvan los problemas de la gente, para hacer cosas, no para estar en situaciones de parálisis. Y también somos conscientes de que tenemos mucho que hacer en el año y medio que queda de legislatura”, ha concluido el diputado de IU.

Puente se pregunta si Díaz incluye a los ministros de Sumar al pedir una remodelación

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha dicho este martes que no ve “sentido” y encuentra “fuera de lugar” la petición de cambios en el Gobierno de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y ha afirmado que no sabe “si también habría que renovar a los ministros de Sumar”.

“Ofrecer sacrificios en el altar lo considero más una medida religiosa que política. No entiendo muy bien la relación entre un caso de presunto acoso en Monforte de Lemos o en Almussafes con el Gobierno de España. No sé qué va a resolver que el Gobierno de España se remodele en relación con estos casos”, ha asegurado en una entrevista en TVE.

El ministro ha incidido en que no sabe si Díaz “incluye a los ministros de Sumar, no sé si también hay que remodelarlos a ellos”.

Puente ha destacado que el Gobierno va a intensificar el diálogo para “limar asperezas” y “trasladar un mensaje de tranquilidad y de futuro” a sus socios parlamentarios sobre la legislatura.

Ha admitido que la relación con Junts atraviesa por un “momento complicado”, aunque ha apuntado que no cree que sea imposible recomponerla a través del diálogo y ha garantizado que van a trabajar para que eso sea así porque ha dicho confiar en que a través del diálogo son capaces de alcanzar acuerdos.

Sobre la reunión que mantendrán Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, en el Palacio de la Moncloa, ha dicho que lo que el presidente del Gobierno va a hacer es continuar en “la misma senda de diálogo” que mantiene con el resto de los grupos.

Fuente: EFE