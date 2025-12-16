Hacienda controlará los pagos con tarjeta que superen los 25.000 euros anuales. Conoce a quién afecta la medida y cómo evitar sanciones fiscales.

En una era cada vez más digitalizada, donde el dinero en efectivo pierde terreno frente a las transferencias y pagos virtuales, Hacienda refuerza la vigilancia sobre los pagos con tarjeta de crédito o débito. Una medida que busca reducir el fraude fiscal y detectar ingresos no declarados.

A partir de ahora, si los pagos acumulados con tarjeta superan los 25.000 euros anuales, la Agencia Tributaria podrá solicitar información detallada a las entidades financieras para comprobar la legalidad de esos movimientos. El foco se sitúa en detectar posibles discrepancias entre lo declarado y lo percibido, especialmente en autónomos y actividades que operan parcialmente fuera del circuito fiscal.

Cada movimiento con tarjeta suma. Superar los 25.000 euros anuales implica estar en el radar de la Agencia Tributaria.

Cuál es el nuevo límite que vigilará Hacienda

La cifra clave es 25.000 euros al año en pagos con tarjeta, ya sea de crédito o débito. Si una persona física o jurídica supera ese umbral en movimientos, los bancos y entidades de pago están obligados a informar a Hacienda.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el marco de una orden ministerial que afecta a servicios como tarjetas bancarias, Bizum, PayPal, Revolut, y otras plataformas similares. El objetivo es detectar patrones sospechosos de gasto que puedan reflejar ingresos no declarados o evasión de impuestos.

Quiénes se verán afectados por este control

Aunque la normativa aplica a cualquier ciudadano o empresa, los más expuestos son autónomos, pequeños comercios y personas que operan actividades económicas informales, como alquileres no declarados, compraventa de bienes o ingresos en efectivo luego digitalizados.

También podría afectar a personas físicas que, sin ser autónomos, realizan pagos frecuentes de gran volumen (como viajes, compras tecnológicas, formaciones privadas o inversiones personales), lo que podría levantar alertas automáticas en el sistema de Hacienda.

Algunos usuarios reconsideran sus hábitos de gasto ante el aumento del control sobre pagos digitales.

Qué se puede hacer si se supera el límite

Superar los 25.000 euros en pagos con tarjeta no es ilegal por sí mismo. Lo importante es que esos movimientos estén respaldados por ingresos declarados. Si se recibe una notificación de Hacienda, es fundamental guardar justificantes, facturas y extractos bancarios para acreditar el origen del dinero.

Los expertos recomiendan que quienes trabajen por cuenta propia o tengan varias fuentes de ingresos, mantengan un control contable detallado, ya que Hacienda podría solicitar explicaciones o realizar inspecciones. La transparencia en la declaración de impuestos es la mejor defensa ante cualquier requerimiento.