En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este martes, 28 de julio de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 243,06 euros. El valor de apertura refleja una variación del 318,39635 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere que el interés y la demanda por Bitcoin Cash están en aumento, lo que podría reflejar un creciente optimismo en el mercado.

Bitcoin Cash muestra un leve repunte semanal del 0.43%, lo que sugiere cierta estabilidad de corto plazo; sin embargo, en el último año registra una variación del -59.91%, evidenciando una fuerte depreciación y rentabilidad negativa para quienes mantuvieron posiciones a largo plazo. En conjunto, la mejora reciente es insuficiente para revertir las pérdidas acumuladas, por lo que su evolución anual sigue siendo desfavorable.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 34.52%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 55.03%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 216,3 euros.