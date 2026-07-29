En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este miércoles, 29 de julio de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 239,38 euros. El valor de apertura refleja una variación del -240,43632 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva a lo largo de los últimos días. Se puede afirmar que la tendencia es alcista, lo que indica un aumento en su valor respecto al euro.

La cotización de Bitcoin Cash presenta una evolución mixta: en la última semana registró un leve descenso del -0.08%, señal de estabilidad relativa a corto plazo, mientras que en el último año acumuló una caída del -57.47%, lo que se traduce en una rentabilidad fuertemente negativa en el periodo anual y refleja alta volatilidad.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 29.18%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 54.97%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 216,3 euros.