a vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, admitió que Sumar y PSOE tienen “una discrepancia manifiesta” en vivienda. Señaló dudas sobre si ambos partidos “coinciden en el diagnóstico”. El rechazo a la ley para prohibir compras de viviendas por fondos tensó aún más la relación.

El Congreso rechazó la propuesta con 44 votos a favor y 179 en contra. Hubo 124 abstenciones del PSOE y PNV. Díaz afirmó: “Tenemos una diferencia evidente en materia de vivienda con el Partido Socialista”. Exigió “dar un paso adelante” tras el resultado de la votación.

MADRID, 19/11/2025.- Pleno del Congreso de este miércoles.

Sumar mantiene que la vivienda requiere medidas urgentes. Insisten en que el voto del PSOE “habla por sí solo”. El partido reclama una respuesta más firme ante el aumento del precio del alquiler.

El real decreto que impulsa Sumar

Díaz subrayó que su espacio está centrado en el real decreto que propone congelar la revalorización de los alquileres. Destacó que la medida afecta “a 300.000″ contratos pendientes. Considera que el Gobierno debe actuar para contener aumentos que calificó de insostenibles.

Recordó que “la revalorización de las rentas de arrendamiento [...] son de entre el 20, el 30, el 40 y hasta el 50 % en muchos barrios”. Aseguró que esos incrementos “hacen absolutamente imposible vivir con dignidad en España”. Defendió que la medida busca proteger a los hogares.

Sumar sostiene que el control de precios es clave en el corto plazo. Argumentan que sin intervención estatal no se podrá frenar la escalada que afecta a todo el territorio.

Sumar advierte al PSOE: "La comparecencia de Sánchez decidirá el rumbo de la legislatura".

La presión sobre el PSOE

Díaz indicó que el decreto llegará a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Aclaró: “Si quiere tumbarlo el Partido Socialista, que lo tumbe, pero realmente lo estamos haciendo por el bien de nuestro país”. Reafirmó que Sumar no retirará la iniciativa.

La postura del PSOE generó incertidumbre dentro del Gobierno. La abstención socialista en el Congreso marcó una distancia con Sumar en plena negociación de medidas económicas.

La vicepresidenta insistió: “Tenemos una discrepancia manifiesta con el Partido Socialista”. Considera que es momento de definir el rumbo de la política de vivienda.