El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) sigue marcando la agenda política y técnica del Gobierno una semana después del siniestro. Con 45 personas fallecidas y varias líneas de investigación abiertas, el foco se ha desplazado ahora hacia el estado de la vía y las condiciones en las que se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que posteriormente colisionó con un Alvia.

En este contexto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha aportado nuevos detalles sobre el punto exacto donde se produjo la rotura del raíl. Según explicó en una entrevista en La 1, el carril afectado era nuevo, estaba perfectamente identificado y se rompió junto a una soldadura, aunque todavía no se puede determinar si el fallo se originó exactamente en ese punto.

Puente señaló que la rotura se produjo junto a una soldadura y que será el análisis técnico el que determine el origen del fallo. Fuente: EFE Kiko Huesca

Óscar Puente señala que el raíl era nuevo y estaba junto a la soldadura

Puente explicó que la rotura se localizó en un tramo concreto del carril instalado recientemente en la línea Madrid-Sevilla. “Que se haya roto al lado de la soldadura es lo normal, no quiere decir que sea en la soldadura, puede serlo”, afirmó el ministro, subrayando que será el análisis técnico el que determine la causa exacta.

El ministro detalló que el carril fue fabricado en 2023, suministrado en 2024 e instalado entre mayo y junio de 2025, y que había superado todas las revisiones pertinentes. En este sentido, insistió en que el punto de rotura “está perfectamente delimitado” y que no se trata de un elemento antiguo de la infraestructura.

Puente también señaló que, según los primeros indicios, podría haberse producido una torsión del raíl, aunque todavía no está claro si esa deformación fue la causa del descarrilamiento o una consecuencia posterior del impacto. Esa distinción será clave para establecer responsabilidades técnicas.

Qué investiga la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) es el organismo encargado de esclarecer lo ocurrido. La comisión analiza por qué un tren descarriló en plena recta y sin superar los límites de velocidad, un dato que ha llamado especialmente la atención de los técnicos.

Según explicó Puente, se barajan varias hipótesis, y ninguna está descartada por ahora. Entre ellas, además de una posible rotura de la vía, se contempla que el origen del accidente pudiera estar relacionado con el material rodante, es decir, con un posible fallo del propio tren. “No se puede descartar”, afirmó el ministro.

La CIAF se inclina, de forma preliminar, por la hipótesis de la rotura de la vía, a partir de las muescas detectadas en los vagones delanteros del tren accidentado y en otros convoyes que pasaron por ese tramo con anterioridad. No obstante, el informe definitivo llevará tiempo y será determinante para aclarar el origen del siniestro.

El Gobierno defiende su actuación y pide respeto a los tiempos de la investigación

Desde el Ejecutivo, el mensaje ha sido de prudencia y respaldo institucional al trabajo técnico. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, defendió que el Gobierno y Puente han estado “donde tienen que estar, desde el primer momento”, atendiendo a las víctimas, informando a la ciudadanía y comprometiéndose a comparecer en sede parlamentaria.

“Las tragedias han existido antes y volverán a pasar. Lo que hay que hacer es intentar evitarlas y luego asumir las responsabilidades de cada cual”, afirmó Torres, quien pidió no utilizar políticamente el dolor de los familiares cuando apenas han pasado unos días desde el accidente.

En la misma línea, formaciones como Sumar y Podemos han acusado al PP de hacer “política carroñera” con el accidente y han reclamado esperar a las conclusiones de la investigación antes de exigir dimisiones. “No es el momento de pedir responsabilidades políticas”, señaló la portavoz de Sumar, Lara Hernández, quien defendió la transparencia mostrada por Puente desde el primer momento.

El accidente de Adamuz reabre el debate sobre la red ferroviaria

Más allá de la causa concreta del siniestro, el accidente ha reabierto el debate sobre el estado de la red ferroviaria española y la gestión de incidencias, especialmente en un contexto de reiterados problemas en servicios como Rodalies en Cataluña. En este marco, Esquerra Republicana ha solicitado la comparecencia del presidente de Adif para exigir explicaciones sobre deficiencias técnicas y de gestión.

El siniestro en Adamuz dejó 45 víctimas mortales y ha abierto una investigación a cargo de la Comisión de Accidentes Ferroviarios. Fuente: EFE David Arjona

Puente ha defendido que la línea Madrid-Sevilla ha sido renovada de forma integral, aunque aclaró que eso no implica que todos los elementos se sustituyan al mismo tiempo. “Eso ocurre en otros países como Alemania”, explicó, poniendo como ejemplo tramos en los que solo se reemplaza parte del carril, algo que calificó como habitual y sin relación directa con el accidente.

Mientras tanto, la investigación sigue su curso y el Gobierno insiste en que cualquier conclusión prematura sería irresponsable. Con un raíl nuevo bajo sospecha y varias hipótesis abiertas, el caso de Adamuz se perfila como una prueba clave para evaluar tanto la seguridad ferroviaria como la capacidad de respuesta institucional ante una de las mayores tragedias recientes del transporte en España.