Accidente de trenes | Rodalies reanudará su servicio, luego de estar suspendido este fin de semana.

Rodalies reanudará parcialmente su servicio este lunes en Cataluña, tras estar suspendido el fin de semana, y será gratuito durante un mes, han anunciado el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y la consellera catalana de Territorio, Sílvia Paneque.

En ese sentido, han confirmado que las líneas que reanudarán sus servicios este lunes son: la R1 y R2, y de manera parcial en la R4.

La sede del Departamento de Territorio de la Generalitat de Cataluña ha acogido este domingo por la tarde una nueva reunión de seguimiento de la crisis en Rodalies, con representantes de la Generalitat, Renfe, Adif, además de Santano, que posteriormente ha comparecido en rueda de prensa acompañado de Paneque.

¿Qué dice Santano de la crisis ferroviaria en España?

Santano, que ha reconocido “problemas de coordinación” en la gestión de la crisis ferroviaria de los últimos días, ha explicado que Adif ha acordado con el sindicato de maquinistas Semaf “un procedimiento” para acreditar la operatividad de las vías.

A medida que se vaya certificando la operatividad de las vías se irán reabriendo los tramos y líneas que aún no estarán disponibles este lunes cuando se reanude el servicio a partir de las seis de la mañana.

Rodalies reanudará este lunes parcialmente su servicio en Cataluña con un mes de gratuidad. Fuente: EFE Marta Perez

Accidente de trenes: nuevos episodios de la crisis ferroviaria

La crisis del sistema ferroviario catalán sumó este sábado 24 de enero un nuevo episodio crítico con un desprendimiento de tierras en la línea R4 de Rodalies, entre Cerdanyola del Vallès y Sabadell Sur.

El incidente ocurrió en una jornada marcada por la suspensión total del servicio, dispuesta por el Govern ante la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad.

El hecho se inscribe en una seguidilla de fallos graves en la red de cercanías, que ya había registrado otros desprendimientos en días previos y un accidente mortal en Gelida.

Accidente de tren mortal en Gelida. Fuente: EFE Alberto Estévez

Adif lleva a cabo 23 actuaciones de urgencia líneas de la red de Rodalies

El gestor de infraestructuras ferroviarias Adif ha realizado ya más de un centenar de inspecciones en la red de Rodalies de Cataluña y lleva a cabo 23 actuaciones de urgencia, principalmente protección de taludes y acondicionamiento de vías, en siete líneas en las que se han detectado incidencias.

Adif ha informado este domingo en un comunicado de que las intervenciones pretenden restablecer el servicio de Rodalies “con los máximos estándares de fiabilidad y minimizar el riesgo de que se produzcan nuevas incidencias”.

¿Cuáles son las líneas intervenidas?

Las intervenciones prestan especial atención a dos tipos de trazados:

Tramos próximos a la costa

Barcelona – Vilanova – Sant Vicenç de Calders

Barcelona – Mataró – Maçanet

Tramos que atraviesan zonas con mayor presencia de taludes

La Garriga – Vic – Puigcerdà

Barcelona – Tarragona – Móra la Nova – Flix

Barcelona – Girona – Figueres

Castellsbibal – Mollet