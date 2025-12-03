El Congreso vuelve a bloquear el proyecto un año después de su primera propuesta. (Imagen: archivo)

La ley que tiene como objetivo regular el alquiler temporal y de habitaciones se encuentra de nuevo bloqueada en el Congreso, donde la Mesa de la Comisión de Vivienda ha decidido retrasar su dictamen, al menos, hasta el próximo mes de febrero ante la falta de apoyo de Junts.

Según informó la agencia de noticias EFE, la Mesa decidió “por unanimidad” aplazar el debate de la ley el pasado jueves. La próxima fecha prevista es en el período de sanciones, que comienza en febrero, a la espera de que el presidente Pedro Sánchez pueda recomponer su relación con el partido político.

Los impulsores de esta ley (Sumar, ERC, Bildu y Podemos) llegaron hace quince días a un acuerdo con el PSOE y el PNV para conseguir su apoyo a cambio de introducir algunas modificaciones en el texto. Ese acuerdo permitió que la ponencia aprobara el informe de la ley, con los votos en contra del PP, Vox y Junts. Sin embargo, la abstención de Junts en el pleno es clave para que el proyecto salga adelante.

¿Cuándo se volverá a tratar la ley de alquiler temporal?

Los impulsores aseguraron al aprobar el acuerdo que el informe completo se votaría la semana siguiente en la comisión, donde los firmantes del texto tienen mayoría, a diferencia de lo que ocurre en el pleno, donde los votos de Junts son decisivos.

El grupo parlamentario que lidera Miriam Nogueras ha hecho valer esa dependencia desde septiembre de 2024, cuando sus siete diputados tumbaron por sorpresa el inicio de la tramitación, aunque después permitieron con su abstención que el pleno tomara en consideración el mismo texto con algunos cambios pactados.

Desde entonces, la ley estuvo bloqueada por el Gobierno por siete meses a través de prórrogas sucesivas del plazo de enmiendas, hasta que en mayo se reactivó gracias a los votos del PP en la Mesa del Congreso.

¿Por qué todavía no se ha aprobado la ley de alquiler temporal?

Aunque las negociaciones informales hicieron ver que Junts no estaba dispuesto a facilitar su aprobación, la propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, animó a los grupos, durante un debate parlamentario, a poner en marcha la ponencia, que finalmente aprobó su informe el pasado noviembre tras solo dos sesiones.

En ese tiempo fue que Nogueras había dado por rotas las relaciones con el Gobierno y había anunciado que vetaría las leyes del PSOE y Sumar. En este contexto, votó en contra, además de que considera que la regulación del alquiler de habitaciones debería ser excluida de la ley, porque, a su juicio, supone una “invasión competencial”.

Según confirmaron fuentes socialistas a EFE, “la idea es que la comisión sea en febrero”. Por otro lado, el Ejecutivo todavía intenta recuperar el apoyo parlamentario de Junts.

