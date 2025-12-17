El exdirigente socialista Santos Cerdán aseguró este miércoles en el Senado que no existió financiación ilegal en el PSOE durante el periodo en el que ejerció como secretario de Organización.

La afirmación tuvo lugar en el marco de su comparecencia ante la comisión Koldo, donde respondió a preguntas de distintos grupos parlamentarios.

Cerdán defendió su gestión entre 2021 y 2025 y sostuvo que, mientras ocupó responsabilidades orgánicas clave dentro del partido, las cuentas se ajustaron a la legalidad vigente. Su declaración buscó despejar sospechas en un contexto de fuerte confrontación política y de escrutinio sobre la financiación de los partidos.

El exdiputado socialista rechazó además cualquier implicación personal en el manejo de fondos durante procesos internos relevantes, como las primarias que devolvieron a Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE.

¿Qué afirmó Cerdán ante la comisión del Senado?

Durante su intervención en la comisión Koldo, Santos Cerdán fue categórico al negar prácticas irregulares en la financiación del PSOE. “Rotundamente”, respondió cuando se le preguntó si el partido se había financiado de forma ilegal mientras él dirigía la secretaría de Organización.

El exdirigente precisó que su responsabilidad política no incluyó la gestión directa del dinero en campañas internas, en especial en las primarias socialistas. Según explicó, su papel se centró en tareas de coordinación y organización territorial, sin control sobre los recursos económicos.

Ante las preguntas de senadores como María Caballero, de UPN, y Eduard Pujol, de Junts, Cerdán admitió que no podía dar garantías sobre la totalidad de la historia del PSOE, pero sí sobre el periodo en el que asumió funciones ejecutivas dentro del partido.

¿Qué límites puso a su responsabilidad política?

Cerdán delimitó con claridad el alcance de su afirmación al señalar que solo responde por los años en los que ejerció cargos orgánicos. Recordó que el PSOE cuenta con casi 150 años de trayectoria, lo que impide, a su juicio, certificar la legalidad de todas sus cuentas históricas.

En ese sentido, reiteró que entre 2018 y 2025, etapa en la que fue secretario de Organización y de Coordinación Territorial, no existió financiación ilegal. La insistencia en ese marco temporal buscó reforzar su credibilidad frente a las acusaciones planteadas en la comisión.

MADRID, 15/12/2025.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece para efectuar un balance del curso político y presentar el informe periódico de rendición de cuentas Cumpliendo. EFE/ J.J. Guillén Fuente: EFE J.J.Guillen

Por último, evitó pronunciarse sobre su relación personal y política con Pedro Sánchez. Al ser consultado sobre una posible sensación de traición, optó por no responder y se limitó a expresar su deseo de que, si el presidente del Gobierno deja el cargo en algún momento, sea “por la democracia”.