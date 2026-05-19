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La demanda de energía en España del miércoles marcó hasta los 11.758.270 MWh con respecto a los 10.378.277 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.
Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 46.31 euros a 56.24 euros el MWh.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 20 de mayo?
En el transcurso del miércoles, 20 de mayo de 2026, las horas más elevadas para el uso de la luz se encontrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 134,02 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 21:00 a 22:00
|134.02 euros
|De 22:00 a 23:00
|127.48 euros
|De 23:00 a 24:00
|116.13 euros
|De 20:00 a 21:00
|114.53 euros
|De 6:00 a 7:00
|107.8 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 20 de mayo?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, donde el precio será solamente de -0,77 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 15:00 a 16:00
|-0.77 euros
|De 14:00 a 15:00
|-0.58 euros
|De 16:00 a 17:00
|-0.33 euros
|De 13:00 a 14:00
|-0.25 euros
|De 12:00 a 13:00
|-0.02 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|95.49
|De 1:00 a 2:00
|88.79
|De 2:00 a 3:00
|82.14
|De 3:00 a 4:00
|77.38
|De 4:00 a 5:00
|76.34
|De 5:00 a 6:00
|78.95
|De 6:00 a 7:00
|107.8
|De 7:00 a 8:00
|106.86
|De 8:00 a 9:00
|64.96
|De 9:00 a 10:00
|15.4
|De 10:00 a 11:00
|0.13
|De 11:00 a 12:00
|-0.01
|De 12:00 a 13:00
|-0.02
|De 13:00 a 14:00
|-0.25
|De 14:00 a 15:00
|-0.58
|De 15:00 a 16:00
|-0.77
|De 16:00 a 17:00
|-0.33
|De 17:00 a 18:00
|0.0
|De 18:00 a 19:00
|3.57
|De 19:00 a 20:00
|61.66
|De 20:00 a 21:00
|114.53
|De 21:00 a 22:00
|134.02
|De 22:00 a 23:00
|127.48
|De 23:00 a 24:00
|116.13
¿Cómo ahorrar energía eléctrica?
- Controla la temperatura de tu casa: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Maximiza el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Examina la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para sacar provecho la luz diurna y minimizar la necesidad de encender las lúces.
- Usa bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos gastan energía incluso encontrándose apagados. Por ese motivo, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los estés utilizando.