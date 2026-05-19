La demanda de energía en España del miércoles marcó hasta los 11.758.270 MWh con respecto a los 10.378.277 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 46.31 euros a 56.24 euros el MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 20 de mayo?

En el transcurso del miércoles, 20 de mayo de 2026, las horas más elevadas para el uso de la luz se encontrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 134,02 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 134.02 euros De 22:00 a 23:00 127.48 euros De 23:00 a 24:00 116.13 euros De 20:00 a 21:00 114.53 euros De 6:00 a 7:00 107.8 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 20 de mayo?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, donde el precio será solamente de -0,77 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 15:00 a 16:00 -0.77 euros De 14:00 a 15:00 -0.58 euros De 16:00 a 17:00 -0.33 euros De 13:00 a 14:00 -0.25 euros De 12:00 a 13:00 -0.02 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 95.49 De 1:00 a 2:00 88.79 De 2:00 a 3:00 82.14 De 3:00 a 4:00 77.38 De 4:00 a 5:00 76.34 De 5:00 a 6:00 78.95 De 6:00 a 7:00 107.8 De 7:00 a 8:00 106.86 De 8:00 a 9:00 64.96 De 9:00 a 10:00 15.4 De 10:00 a 11:00 0.13 De 11:00 a 12:00 -0.01 De 12:00 a 13:00 -0.02 De 13:00 a 14:00 -0.25 De 14:00 a 15:00 -0.58 De 15:00 a 16:00 -0.77 De 16:00 a 17:00 -0.33 De 17:00 a 18:00 0.0 De 18:00 a 19:00 3.57 De 19:00 a 20:00 61.66 De 20:00 a 21:00 114.53 De 21:00 a 22:00 134.02 De 22:00 a 23:00 127.48 De 23:00 a 24:00 116.13

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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