La ciudad de Madrid anunció un emotivo y merecido homenaje a una de las figuras más importantes de la cultura iberoamericana. El Ayuntamiento ha aprobado oficialmente la denominación de “Parque de Héctor Alterio”. Se trata del espacio verde situado en el entorno del emblemático Pinar del Rey, en el distrito de Hortaleza. Este reconocimiento busca honrar la trayectoria del actor hispano-argentino y su profundo vínculo con el barrio donde residió durante décadas. La iniciativa, impulsada por la Junta Municipal de Hortaleza y ratificada por la Junta de Gobierno, destaca la figura de Héctor Benjamín Alterio Onorato (1929-2025). Y es que no solo fue un referente indiscutible del cine, el teatro y la televisión, con hitos en su carrera como La tregua, El hijo de la novia o Kamchatka, sino que también fue un vecino muy querido en el distrito. El parque, que ahora llevará su nombre, se ubica entre la glorieta de la avenida de San Luis, la Gran Vía de Hortaleza y las calles de Pinar del Rey y Pobla de Segur. Según explicó la vicealcaldesa Inma Sanz, este gesto inmortaliza la huella significativa que el actor dejó tanto en la escena contemporánea como en el tejido social madrileño. El espacio dedicado al actor cuenta con una superficie de 30.720 metros cuadrados (aproximadamente tres hectáreas) y destaca por su diseño en tres niveles diferenciados, ofreciendo una combinación única de naturaleza, cultura y ocio. En el primer nivel, los visitantes encuentran una zona de esparcimiento con cafetería y terraza, rodeada de ejemplares de ciruelo japonés y magnolias. Sin embargo, el elemento central de esta área es su auditorio al aire libre, un espacio emblemático destinado a eventos culturales que ahora resonará con el nombre del célebre intérprete. El segundo nivel se caracteriza por sus amplias zonas terrizas sombreadas por castaños de indias. Este sector tiene un valor social fundamental, ya que es el lugar donde tradicionalmente se instalan las casetas de las fiestas de primavera de Hortaleza. El tercer nivel está diseñado para el disfrute familiar. Cuenta con dos áreas infantiles y numerosas mesas de recreo bajo la sombra de agrupaciones de pino piñonero. Este sector conecta directamente con la zona forestal histórica, vinculada a los antiguos “viajes de agua” de Madrid y al arroyo de las Cañas. Es importante destacar que este terreno tiene un valor histórico añadido: fue el escenario de la primera Fiesta del Árbol en España, celebrada en 1896. Tras los daños sufridos por la borrasca Filomena, el Ayuntamiento ha llevado a cabo una reforma integral entre 2024 y 2025 para devolverle su esplendor. Con la creación del Parque Héctor Alterio, Madrid no solo suma un pulmón verde renovado de tres hectáreas, sino que rinde tributo a un artista que, tras recibir el Goya de Honor y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, ahora tendrá su nombre grabado en el corazón del barrio que fue su hogar.