Santiago Abascal, el presidente de Vox, ha defendido este viernes el acuerdo “concreto” y “puntual” con el PP en Extremadura, para que la administración “funcione con normalidad” estando en funciones y ha vinculado este pacto con la dirección nacional del PP no ha puesto “zancadillas”. Al ser preguntado por el acuerdo en Extremadura por los periodistas en el municipio burgalés de Miranda de Ebro, Abascal explicó los motivos detrás del pacto para aprobar un decreto de funcionamiento de la Administración autonómica hasta que se constituya un nuevo Gobierno. El presidente de Vox ha dudado si el acuerdo definitivo sobre la investidura y el Ejecutivo “está cerca o lejos”, pero ha aplaudido este paso. En su opinión, el acuerdo muestra que Vox es capaz de llegar a acuerdo con el PP y de hecho ha asegurado que se producen “todos los días” para defender los intereses de los ciudadanos. Abascal ha confiado en poder “seguir hablando” para “responder a la voluntad de los extremeños, aragoneses y a partir del domingo los castellanos y leoneses para construir una alternativa”. Sin embargo, ha pedido “respeto” y que el PP no piense que tiene “el derecho de pernada sobre Vox”, como si hubiera una “obligación” de entregarles los votos de las personas que han confiado en este partido “con un mensaje muy claro”. Con información de: EFE