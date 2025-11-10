La portavoz adjunta del PSOE, Enma López, ha advertido este lunes que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, “ va a vender lo que sea necesario con tal de plegarse ” a la voluntad del presidente de Vox, Santiago Abascal.

Según EFE, así lo ha asegurado a los periodistas a propósito de las negociaciones que mantienen los populares con Vox para acordar el nombre de la persona que sustituirá a Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana.

¿Cómo es el proceso para sustituir a Mazón?

Los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, abrieron el pasado martes el proceso para sustituir a Mazón con una llamada telefónica en la que apostaron por la estabilidad, alejando así la posibilidad de un anticipo electoral.

En ese sentido, han reclamado al PP que elijan quién será su candidato a sustituir a Mazón para que Vox pueda hablar con este sobre “ las estrategias políticas que permitan avanzar en la recuperación de Valencia ”.

Por su parte, Abascal ha manifestado respecto a las negociaciones con el PP, que las condiciones de Vox pasan por un rechazo explícito al Pacto Verde europeo y a la inmigración masiva, tal como se acordó con el expresidente dimitido.

Petición de elecciones nacionales: ¿qué dijo Enma López?

Sobre el hecho de que el PSOE pida elecciones en Valencia y no convoque en España, la portavoz ha dicho que la dimisión de Mazón es un argumento “bastante potente” como para que se le dé la voz al pueblo valenciano y que no es comparable con la situación del Gobierno en España.

López ha incidido en que no hay argumentos para que se convoquen elecciones nacionales. La situación es “completamente diferente”, ha subrayado antes de enmarcar la petición de elecciones por parte del PP a que no han asumido el resultado de las urnas.

Ha recordado que para los populares el Gobierno de España lleva siendo ilegítimo desde el primer día porque “no soportan que gobiernen otros”, y ha ironizado con que “ cuando ellos pactan es por el bien de España, cuando nosotros los socialistas pactamos es que estamos rompiendo el país ”.

Enma López asegura que el PP copia a la ultraderecha

La portavoz adjunta del PSOE ha advertido también que el PP “no tiene líneas rojas” y que “lo está demostrando cada día”.

“Cada día cede más, hasta el punto de que está copiando literalmente el discurso de la ultraderecha y está asumiendo su programa político como propio”.