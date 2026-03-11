El Consejo de Ministros ha aprobado una transferencia de crédito al Ministerio de Defensa de 1339 millones de euros bajo el pretexto de “atender necesidades ineludibles”, según ha informado este martes, sin dar más explicaciones sobre cuáles son los motivos que impulsan el gasto ni de dónde sale el dinero. Se trata de una partida que no pasará por una votación en el Congreso de los Diputados, tal y como hizo el Gobierno el pasado año con la inversión en Defensa para cumplir con los compromisos en materia de Defensa y Seguridad con la OTAN y la Unión Europea. Esta vía permite aprobar recursos sin Presupuestos además de esquivar los votos en contra de sus socios parlamentarios. La ampliación de recursos coincide además con un momento de fuerte tensión internacional. La ampliación de recursos para el ministerio que encabeza Margarita Robles coincide con la escalada bélica en Oriente Medio tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. Tras más de una semana de guerra, el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene su postura contraria a la guerra tras haber rehusado colaborar en la ofensiva negando el paso a las bases de Rota y Morón. Sin embargo, la fragata “Cristóbal Colón” ya ha llegado a las costas de Chipre para realizar labores defensivas mientras el conflicto internacional sigue generando tensiones diplomáticas y militares. Asimismo, el Gobierno ha anunciado que hará una ronda con los grupos parlamentarios y con los agentes sociales para analizar las medidas que piensa poner en marcha para responder al escenario económico provocado por la guerra de Irán. El presidente del Gobierno ha asegurado que protegerá a los españoles “con todos los recursos del Estado” ante las consecuencias del conflicto. Según explicó en una entrevista, el plan que prepara tendrá dos pilares: uno con medidas coyunturales de carácter socioeconómico y otro con medidas estructurales. Sobre este segundo pilar explicó que una de las principales conclusiones que deja el conflicto internacional es que “cuanta menor dependencia haya de los combustibles fósiles, mejor le irá a España y también a Europa”. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, afirmó que la patronal participará en una “mesa” con el Gobierno para abordar las medidas que se pueden tomar para mitigar el impacto de la guerra en Oriente Medio en las empresas. Durante un encuentro empresarial señaló que “la distribución es fundamental (..) cuando vienen momentos delicados como estos momentos”. También recordó la importancia económica del sector al señalar que “la distribución es el 13 % del PIB nacional, estamos hablando del 17 % del empleo y uno de los sectores más necesarios”. Garamendi también alertó de otros problemas estructurales del tejido empresarial español como el absentismo laboral, cuyo coste, según afirmó, ronda los 16.000 millones de euros para el Estado y otros 16.000 millones para las empresas.