La tensión política escala en España tras la aprobación de dos decretos clave en un Consejo de Ministros extraordinario marcado por divisiones internas. El Partido Popular anunció que no respaldará el decreto de vivienda y que evaluará con cautela el paquete anticrisis antes de definir su voto en el Congreso. El secretario general del PP, Miguel Tellado, confirmó la postura de su partido en una comparecencia en Madrid, donde cuestionó con dureza la gestión del Ejecutivo. Los decretos, impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez, entrarán en vigor tras su publicación, aunque deberán ser convalidados en las próximas semanas. En su intervención, Tellado calificó el decreto de vivienda como una iniciativa ideológica impulsada por el sector más a la izquierda del Gobierno. En paralelo, señaló que el decreto anticrisis incluye medidas similares a propuestas previas del propio PP, lo que abre un margen de análisis antes de fijar posición definitiva. El Partido Popular marcó una línea clara frente al paquete de vivienda al considerar que responde a una lógica política que no soluciona los problemas estructurales del mercado inmobiliario. Tellado sostuvo que se trata de una medida impulsada por Sumar y cuestionó su eficacia para mejorar el acceso a la vivienda. Desde la oposición, el decreto fue presentado como un intento del Gobierno de reforzar su perfil ideológico en un contexto de debilidad parlamentaria. El dirigente popular insistió en que este tipo de iniciativas no generan confianza ni estabilidad, elementos que considera clave para el sector. Además, el PP criticó el contexto en el que se aprobó la medida. Según Tellado, las tensiones dentro del Ejecutivo condicionaron el contenido del decreto, lo que refuerza la idea de un Gobierno fragmentado y sin una hoja de ruta clara en materia económica y social. A diferencia del rechazo frontal al decreto de vivienda, el PP optó por una postura más estratégica frente al paquete anticrisis. Tellado reconoció que incluye medidas que coinciden con propuestas de su partido, lo que obliga a un análisis más detallado antes de definir el voto. El dirigente dejó entrever que el respaldo no está garantizado, pero tampoco descartado. La decisión dependerá del alcance real de las medidas y de si el Gobierno introduce modificaciones durante su tramitación parlamentaria. En este escenario, el Congreso se convierte en el próximo campo de disputa política. La convalidación de ambos decretos pondrá a prueba la capacidad del Ejecutivo para reunir apoyos en un contexto marcado por las tensiones internas y la presión de la oposición, que ya anticipa una batalla legislativa intensa.