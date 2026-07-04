Construyen el túnel submarino más largo del mundo que unirá a todo el territorio: tendrá 27 kilómetros y estará a 400 metros bajo el mar

La construcción del túnel submarino Rogfast en Noruega está desafiando los límites de la ingeniería moderna. Justamente, la monumental obra de infraestructura conectará de forma continua la costa suroeste del país, eliminando la dependencia histórica de los transbordos en ferris comerciales en la ruta E39.

El megaproyecto promete transformar radicalmente el transporte de carga y pasajeros, reduciendo trayectos de horas a minutos. Concebido para marcar un antes y un después en la conectividad europea, el túnel submarino Rogfast se posiciona como una de las maravillas subterráneas más ambiciosas del siglo XXI, atrayendo las miradas de expertos en todo el mundo.

Construyen el túnel submarino más largo del mundo que unirá a todo el territorio: tendrá 27 kilómetros y estará a 400 metros bajo el mar Norwegian Public Roads Administration

Récords mundiales bajo el océano Atlántico

La escala del túnel Rogfast deja sin palabras a la comunidad internacional. La obra tendrá una extensión final aproximada de 26,7 kilómetros, consolidándose oficialmente como el túnel de carretera submarino más largo del planeta.

Pero su longitud no es el único récord. En su punto más bajo, la autopista descenderá hasta los 392 metros bajo el nivel del mar, lo que la convertirá además en el túnel submarino más profundo jamás construido, superando cualquier estructura vial previa.

Un diseño vanguardista para la máxima seguridad

Para garantizar un tráfico fluido y mitigar los riesgos de accidentes, la megaobra se compone de una estructura de doble tubo. Cada tubo contará con dos carriles de circulación unidireccional y estarán interconectados por pasillos de emergencia cada 250 metros.

Entre sus características técnicas más sorprendentes destacan:

Rotondas subterráneas : una increíble rotonda doble esculpida en roca viva a 260 metros de profundidad permitirá a los conductores cambiar de sentido o desviarse hacia la comunidad isleña de Kvitsøy.

Precisión milimétrica : la excavación se realiza mediante perforación y voladuras simultáneas desde ambos extremos. Debido a esto, los ingenieros exigen que la desviación máxima al encontrarse los frentes sea de tan solo 5 centímetros.

Iluminación artística: diseñada por la consultora Norconsult, se empleará iluminación dinámica especial para combatir la fatiga mental y la ansiedad del conductor durante el trayecto.

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Los desafíos geológicos extremos para la construcción del túnel

Excavar a estas profundidades somete a las estructuras a presiones hidráulicas descomunales. Según informes técnicos del NGI (Instituto Geotécnico Noruego), uno de los mayores retos ha sido lidiar con fracturas tectónicas y las inestables “pizarras negras” ricas en grafito cerca de Kvitsøy.

Este tipo de roca requiere de complejas inyecciones de sellado de cemento a alta presión para evitar filtraciones masivas del agua marina.

¿Cuándo abriría el túnel submarino más largo del mundo?

De acuerdo con los datos públicos de la Statens vegvesen (Administración Pública de Carreteras de Noruega), el organismo estatal que lidera el proyecto, la construcción está dividida en grandes contratos activos ejecutados por firmas globales como Skanska e Implenia.

Tras una reestructuración presupuestaria aprobada por el Parlamento noruego (Storting) que elevó los fondos públicos a unos 25.000 millones de coronas noruegas, las obras avanzan a un ritmo firme. El cronograma oficial estima que el túnel Rogfast estará completamente operativo para el año 2033, inaugurando una nueva era para la ingeniería civil y el turismo europeo.