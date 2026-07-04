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Este domingo, 5 de julio de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 63.1 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 2.917 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 5 de julio?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 160,72 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

 Franja horaria Precio por MWh
De 22:00 a 23:00 160.72 euros 
De 23:00 a 24:00  159.22 euros 
De 21:00 a 22:00  142.01 euros 
De 0:00 a 1:00 125.0 euros 
De 1:00 a 2:00 105.0 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 5 de julio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, con un precio de -0,15 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 13:00 a 14:00 -0.15 euros 
De 12:00 a 13:00  -0.1 euros 
De 11:00 a 12:00  -0.09 euros 
De 10:00 a 11:00  -0.01 euros 
De 14:00 a 15:00  -0.01 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:00125.0
De 1:00 a 2:00105.0
De 2:00 a 3:00105.0
De 3:00 a 4:00104.24
De 4:00 a 5:00102.91
De 5:00 a 6:00105.0
De 6:00 a 7:00105.0
De 7:00 a 8:0099.0
De 8:00 a 9:0057.87
De 9:00 a 10:000.71
De 10:00 a 11:00-0.01
De 11:00 a 12:00-0.09
De 12:00 a 13:00-0.1
De 13:00 a 14:00-0.15
De 14:00 a 15:00-0.01
De 15:00 a 16:00-0.01
De 16:00 a 17:000.0
De 17:00 a 18:000.0
De 18:00 a 19:001.44
De 19:00 a 20:0046.55
De 20:00 a 21:0095.01
De 21:00 a 22:00142.01
De 22:00 a 23:00160.72
De 23:00 a 24:00159.22
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen

Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar:

  • Aire acondicionado: ya sea en modo frío o calor, es uno de los mayores consumidores de energía en el hogar. Su uso prolongado puede representar una parte significativa de la factura de luz, especialmente en climas extremos.
  • Calefacción eléctrica: dispositivos como radiadores y estufas eléctricas demandan una gran cantidad de energía, en particular durante los meses más fríos.
  • Horno eléctrico: utilizarlo a altas temperaturas y durante largos períodos puede incrementar notablemente el consumo de electricidad.
  • Lavadora: aunque los modelos modernos son más eficientes, el uso de programas con altas temperaturas o con cargas pequeñas puede aumentar el gasto energético.