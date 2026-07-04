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Este domingo, 5 de julio de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 63.1 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 2.917 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 5 de julio?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 160,72 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 22:00 a 23:00
|160.72 euros
|De 23:00 a 24:00
|159.22 euros
|De 21:00 a 22:00
|142.01 euros
|De 0:00 a 1:00
|125.0 euros
|De 1:00 a 2:00
|105.0 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 5 de julio?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, con un precio de -0,15 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 13:00 a 14:00
|-0.15 euros
|De 12:00 a 13:00
|-0.1 euros
|De 11:00 a 12:00
|-0.09 euros
|De 10:00 a 11:00
|-0.01 euros
|De 14:00 a 15:00
|-0.01 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|125.0
|De 1:00 a 2:00
|105.0
|De 2:00 a 3:00
|105.0
|De 3:00 a 4:00
|104.24
|De 4:00 a 5:00
|102.91
|De 5:00 a 6:00
|105.0
|De 6:00 a 7:00
|105.0
|De 7:00 a 8:00
|99.0
|De 8:00 a 9:00
|57.87
|De 9:00 a 10:00
|0.71
|De 10:00 a 11:00
|-0.01
|De 11:00 a 12:00
|-0.09
|De 12:00 a 13:00
|-0.1
|De 13:00 a 14:00
|-0.15
|De 14:00 a 15:00
|-0.01
|De 15:00 a 16:00
|-0.01
|De 16:00 a 17:00
|0.0
|De 17:00 a 18:00
|0.0
|De 18:00 a 19:00
|1.44
|De 19:00 a 20:00
|46.55
|De 20:00 a 21:00
|95.01
|De 21:00 a 22:00
|142.01
|De 22:00 a 23:00
|160.72
|De 23:00 a 24:00
|159.22
Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen
Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar:
- Aire acondicionado: ya sea en modo frío o calor, es uno de los mayores consumidores de energía en el hogar. Su uso prolongado puede representar una parte significativa de la factura de luz, especialmente en climas extremos.
- Calefacción eléctrica: dispositivos como radiadores y estufas eléctricas demandan una gran cantidad de energía, en particular durante los meses más fríos.
- Horno eléctrico: utilizarlo a altas temperaturas y durante largos períodos puede incrementar notablemente el consumo de electricidad.
- Lavadora: aunque los modelos modernos son más eficientes, el uso de programas con altas temperaturas o con cargas pequeñas puede aumentar el gasto energético.