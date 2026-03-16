Las elecciones celebradas en Castilla y León dejaron una incógnita política clave: cómo votarían los municipios más golpeados por los incendios forestales del verano pasado, una de las temporadas más devastadoras que se recuerdan en la región. Los resultados mostraron un escenario mixto. En la mayoría de las localidades afectadas se impuso el Partido Popular, mientras que en la comarca leonesa de El Bierzo el Partido Socialista mantuvo su predominio histórico. El resultado adquiere relevancia política porque los incendios ocurrieron bajo el gobierno autonómico del PP, encabezado por Alfonso Fernández Mañueco, quien buscaba la reelección en estos comicios. En total, el verano pasado dejó más de 140.000 hectáreas quemadas y tres personas fallecidas, además de numerosas evacuaciones y confinamientos en distintos municipios de León, Zamora, Ávila y Salamanca. Los incendios más graves afectaron especialmente a localidades como Benuza y Encinedo (León), Ferreras de Abajo y Mahíde (Zamora), Navalacruz y Arenas de San Pedro (Ávila), y Monsagro (Salamanca). Durante varios días, las llamas obligaron a desalojar pueblos enteros y a activar operativos de emergencia de gran escala. En ese contexto, muchos analistas se preguntaban si el impacto social y económico de los incendios tendría consecuencias electorales para el gobierno regional. Los resultados muestran que la mayoría de los municipios castigados por el fuego optaron por el Partido Popular, aunque con algunas excepciones destacadas. En la provincia de Zamora, por ejemplo, el PP obtuvo resultados claros en localidades afectadas por los incendios. En Mahíde logró el 54,8% de los votos, en Ferreras de Abajo el 41,6% y en Riofrío de Aliste alcanzó el 65%. Estos datos consolidan el dominio del partido en buena parte del medio rural de la comunidad. En la provincia de Ávila ocurrió algo similar. El PP se impuso en Arenas de San Pedro, con el 39% de los votos, y en Mombeltrán, donde alcanzó el 31,5%. En el municipio de Navalacruz, uno de los más afectados por los incendios, se produjo un empate entre el PP y el PSOE, ambos con el 35% de los sufragios. En la provincia de León también hubo victorias del PP en algunos municipios gravemente afectados por las llamas. En Benuza obtuvo el 62,8% de los votos y en Encinedo alcanzó el 48%. La excepción más clara al predominio del PP se registró en la comarca leonesa de El Bierzo, una zona con fuerte tradición minera y sindical que históricamente ha votado mayoritariamente al PSOE. En municipios como Villablino, el Partido Socialista obtuvo el 48,6% de los votos. En Bembibre logró el 40,6 %, mientras que en Toreno alcanzó el 53,9 %, consolidándose como la primera fuerza política en estas localidades. El resultado confirma la persistencia del voto socialista en esta comarca, donde el PSOE mantiene una presencia territorial consolidada y una base electoral estable. Tras conocerse los resultados, el presidente en funciones de la Junta y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, defendió que los incendios no penalizaron electoralmente a su partido. En declaraciones a TVE sostuvo que algunos intentaron “convertir una tragedia en política a corto plazo”, algo que consideró un error. A nivel provincial, el PSOE fue finalmente la fuerza más votada en León con el 28,27 % de los votos, mientras que el PP quedó muy cerca con el 28,04%, lo que refleja un escenario de fuerte competencia política en una de las provincias más afectadas por los incendios.