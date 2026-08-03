Este lunes, 3 de agosto de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 92.086 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,21%.

En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso subió 2.81%, mientras que en el último año registró una variación de -1.92%, lo que sugiere un repunte reciente pese a una tendencia anual negativa.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda rublo ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días pasados. Este aumento consecutivo sugiere una recuperación en la confianza de los inversores y en la estabilidad económica.

Esta mejora en la cotización puede ser el resultado de factores económicos favorables o cambios en la política monetaria que han impulsado la demanda del rublo. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantiene en el futuro cercano.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso es del 13.572957031279568 %, lo que es mayor que la volatilidad anual del 13.092802316063201 %, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.