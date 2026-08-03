La cotización entre euro y libra esterlina mostró un leve descenso: en la última semana cayó -0.08% y en el último año acumuló -1.34%, lo que sugiere una tendencia bajista moderada.

Este lunes, 3 de agosto de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8562 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,07%.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra hoy ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. El valor ha aumentado de manera constante, lo que indica un interés creciente por parte de los inversores.

Este comportamiento se refleja en la demanda y la confianza en la moneda, sugiriendo que los participantes del mercado están optimistas sobre su futuro cercano.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y libra esterlina fue del 1.96%, lo que es menor que la volatilidad anual del 3.51%, indicando un comportamiento mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.