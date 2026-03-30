España ha tomado una decisión clave en su estrategia militar: renovar su artillería con el obús K9 de la coreana Hanwha. Este movimiento marca el inicio de una nueva etapa para el Ejército de Tierra. El reemplazo de los veteranos M109, en servicio desde hace más de medio siglo, supone un salto tecnológico relevante. El K9 es un sistema moderno, probado y ampliamente utilizado a nivel internacional. Además, el acuerdo firmado abre la puerta a la producción en territorio español, lo que refuerza la industria de defensa local. España se ha decantado por el obús K9 Thunder, desarrollado por la compañía coreana Hanwha, para sustituir sus sistemas actuales. La decisión cuenta con el respaldo del Ejército de Tierra y el Ministerio de Defensa. Indra ha firmado un acuerdo con Hanwha para diseñar y producir en España una versión del obús K9. Este paso permite adaptar el sistema a las necesidades específicas del país. El K9 ya está operativo en una decena de países y supera las 2000 unidades producidas. Su adopción refuerza la integración de España en estándares internacionales. El obús K9 cuenta con un cañón de 155 mm y una tripulación de cuatro o cinco artilleros. Su diseño permite combinar potencia de fuego con movilidad en diferentes terrenos. El vehículo alcanza hasta 67 km/h gracias a su motor de 1.000 caballos y sistema de suspensión hidroneumática. También incorpora control de tiro digital y carga automática. Puede disparar tres proyectiles en 15 segundos y alcanzar una cadencia de hasta diez por minuto. Además, permite impactos simultáneos sobre un mismo objetivo. El alcance del K9 ronda los 40 kilómetros con munición convencional y supera los 60 con proyectiles especiales. Las versiones más avanzadas incluso alcanzan hasta 100 km. El programa contempla la participación de la industria española en el desarrollo del sistema. El cañón y el sistema de disparo serán un desarrollo nacional. También participarán empresas como GMV, que aportará su experiencia en sistemas de mando y control. Esto permitirá fortalecer el ecosistema tecnológico local. El K9 forma parte de un club de diez países usuarios, incluidos varios miembros de la OTAN. Su expansión global refuerza su posición como uno de los sistemas de artillería más utilizados. Además, Hanwha impulsa su presencia en Europa con una planta en Rumanía. España se suma así a una red internacional de producción y cooperación militar.