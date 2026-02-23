La posibilidad de una guerra entre Irán y Estados Unidos crece según expertos en política internacional. Analistas sostienen que la tensión nuclear aumenta por decisiones estratégicas de ambas partes y por la falta de acuerdos concretos. Expertos advierten que el escenario bélico gana terreno. Según el análisis difundido, “La posibilidad de una guerra entre Irán y Estados Unidos es más alta que alcanzar un acuerdo en las negociaciones nucleares”. El motivo central sería un “error de cálculo” de Teherán al no hacer “concesiones sin precedentes”. El especialista Ali Vaez explicó que “La República Islámica está cometiendo un error de cálculo, creyendo que Estados Unidos busca realmente un acuerdo”. Según el experto, Irán “no ha tomado estas negociaciones con la seriedad suficiente ni ha ofrecido concesiones sin precedentes”. La tensión diplomática se intensificó tras el ultimátum del presidente estadounidense. Según se informó, Donald Trump dio a Irán “un plazo de 10 a 15 días para sellar un acuerdo” tras negociaciones indirectas en Mascate y Ginebra. El mandatario también estudia opciones militares. El análisis indica que Trump “está considerando la posibilidad de un ataque limitado contra el país persa”. Además, fuentes citadas señalan que podría evaluar “un ataque mucho mayor en los próximos meses para expulsar a sus líderes políticos”. Estas decisiones se producen mientras Irán afirma que está preparado para cualquier escenario. Teherán anunció que presentará su propuesta de acuerdo y reiteró que no aceptará el enriquecimiento cero ni incluirá su programa de misiles en la negociación. La situación militar en la región muestra señales de escalada. Estados Unidos desarrolla “su mayor despliegue militar en Oriente Medio desde la guerra lanzada contra Irak en 2003” con portaaviones, aeronaves y sistemas antimisiles. Entre los buques desplegados se encuentra el portaaviones USS Abraham Lincoln. Otro grupo liderado por el USS Gerald R. Ford se dirige a la zona. Al mismo tiempo, Irán realizó ejercicios en el mar de Omán y el estrecho de Ormuz. Las autoridades iraníes afirmaron que responderán ante cualquier agresión. Según declaraciones citadas, Irán podría “confrontar seriamente la potencia estadounidense”. El líder supremo Ali Jameneí afirmó que “Un portaaviones es ciertamente una máquina peligrosa, pero más peligroso que el portaaviones es aquella arma que puede enviarlo al fondo del mar”. A pesar del clima de tensión, ambas partes mantienen conversaciones indirectas. Irán anunció que existe “una buena posibilidad” de alcanzar una solución diplomática y trabaja en una propuesta de acuerdo nuclear. El ministro de Exteriores iraní afirmó que “Podemos alcanzar un entendimiento sobre principios y cuestiones fundamentales”. La propuesta buscaría garantizar que el programa nuclear sea pacífico mientras se levantan sanciones económicas. La ONU pidió mantener el diálogo. António Guterres instó a “mantener canales de diálogo” y a “continuar con la diplomacia” para evitar un conflicto que podría afectar a toda la región y al mercado energético mundial. Las tensiones actuales se centran en el programa nuclear iraní y en la influencia regional de Teherán. Estados Unidos exige incluir el programa de misiles y el apoyo a grupos regionales en cualquier acuerdo, algo que Irán considera innegociable. Irán insiste en discutir solo la cuestión nuclear y rechaza el enriquecimiento cero. Washington mantiene sanciones económicas y presión militar. Mientras tanto, países como Catar, Omán, Arabia Saudí y Turquía intentan mediar para evitar una guerra. El escenario sigue abierto. Analistas advierten que la falta de acuerdos, el despliegue militar y las amenazas cruzadas aumentan el riesgo de conflicto en una región clave para el petróleo mundial.