En esta noticia
El precio medio de la luz para el miércoles, 1 de julio de 2026 en España será de 58.1 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -3.907 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 1 de julio?
Para el miércoles, 1 de julio de 2026, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se situarán de 7:00 a 8:00 de la mañana, con un precio de 125,88 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 7:00 a 8:00
|125.88 euros
|De 0:00 a 1:00
|125.32 euros
|De 1:00 a 2:00
|124.3 euros
|De 2:00 a 3:00
|121.01 euros
|De 22:00 a 23:00
|119.0 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 1 de julio?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, donde el precio será solamente de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 12:00 a 13:00
|0.0 euros
|De 13:00 a 14:00
|0.0 euros
|De 14:00 a 15:00
|0.0 euros
|De 15:00 a 16:00
|0.0 euros
|De 16:00 a 17:00
|0.0 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|125.32
|De 1:00 a 2:00
|124.3
|De 2:00 a 3:00
|121.01
|De 3:00 a 4:00
|101.0
|De 4:00 a 5:00
|97.33
|De 5:00 a 6:00
|97.33
|De 6:00 a 7:00
|101.6
|De 7:00 a 8:00
|125.88
|De 8:00 a 9:00
|101.04
|De 9:00 a 10:00
|30.21
|De 10:00 a 11:00
|1.49
|De 11:00 a 12:00
|0.2
|De 12:00 a 13:00
|0.0
|De 13:00 a 14:00
|0.0
|De 14:00 a 15:00
|0.0
|De 15:00 a 16:00
|0.0
|De 16:00 a 17:00
|0.0
|De 17:00 a 18:00
|0.29
|De 18:00 a 19:00
|0.78
|De 19:00 a 20:00
|1.5
|De 20:00 a 21:00
|49.94
|De 21:00 a 22:00
|99.83
|De 22:00 a 23:00
|119.0
|De 23:00 a 24:00
|96.39
Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las alojamientos cuando no vayas a utilizarlas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.