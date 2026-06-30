El precio medio de la luz para el miércoles, 1 de julio de 2026 en España será de 58.1 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -3.907 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 1 de julio?

Para el miércoles, 1 de julio de 2026, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se situarán de 7:00 a 8:00 de la mañana, con un precio de 125,88 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 7:00 a 8:00 125.88 euros De 0:00 a 1:00 125.32 euros De 1:00 a 2:00 124.3 euros De 2:00 a 3:00 121.01 euros De 22:00 a 23:00 119.0 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 1 de julio?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, donde el precio será solamente de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 12:00 a 13:00 0.0 euros De 13:00 a 14:00 0.0 euros De 14:00 a 15:00 0.0 euros De 15:00 a 16:00 0.0 euros De 16:00 a 17:00 0.0 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 125.32 De 1:00 a 2:00 124.3 De 2:00 a 3:00 121.01 De 3:00 a 4:00 101.0 De 4:00 a 5:00 97.33 De 5:00 a 6:00 97.33 De 6:00 a 7:00 101.6 De 7:00 a 8:00 125.88 De 8:00 a 9:00 101.04 De 9:00 a 10:00 30.21 De 10:00 a 11:00 1.49 De 11:00 a 12:00 0.2 De 12:00 a 13:00 0.0 De 13:00 a 14:00 0.0 De 14:00 a 15:00 0.0 De 15:00 a 16:00 0.0 De 16:00 a 17:00 0.0 De 17:00 a 18:00 0.29 De 18:00 a 19:00 0.78 De 19:00 a 20:00 1.5 De 20:00 a 21:00 49.94 De 21:00 a 22:00 99.83 De 22:00 a 23:00 119.0 De 23:00 a 24:00 96.39

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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