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El precio medio de la luz para el miércoles, 1 de julio de 2026 en España será de 58.1 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -3.907 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 1 de julio?

Para el miércoles, 1 de julio de 2026, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se situarán de 7:00 a 8:00 de la mañana, con un precio de 125,88 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

 Franja horaria Precio por MWh
De 7:00 a 8:00 125.88 euros 
De 0:00 a 1:00  125.32 euros 
De 1:00 a 2:00  124.3 euros 
De 2:00 a 3:00 121.01 euros 
De 22:00 a 23:00 119.0 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 1 de julio?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, donde el precio será solamente de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 12:00 a 13:00 0.0 euros 
De 13:00 a 14:00  0.0 euros 
De 14:00 a 15:00  0.0 euros 
De 15:00 a 16:00  0.0 euros 
De 16:00 a 17:00  0.0 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:00125.32
De 1:00 a 2:00124.3
De 2:00 a 3:00121.01
De 3:00 a 4:00101.0
De 4:00 a 5:0097.33
De 5:00 a 6:0097.33
De 6:00 a 7:00101.6
De 7:00 a 8:00125.88
De 8:00 a 9:00101.04
De 9:00 a 10:0030.21
De 10:00 a 11:001.49
De 11:00 a 12:000.2
De 12:00 a 13:000.0
De 13:00 a 14:000.0
De 14:00 a 15:000.0
De 15:00 a 16:000.0
De 16:00 a 17:000.0
De 17:00 a 18:000.29
De 18:00 a 19:000.78
De 19:00 a 20:001.5
De 20:00 a 21:0049.94
De 21:00 a 22:0099.83
De 22:00 a 23:00119.0
De 23:00 a 24:0096.39
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz

  • Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las alojamientos cuando no vayas a utilizarlas.
  • Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
  • Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
  • Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.