Condena a García Ortiz

La condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha desatado una fuerte reacción política que tensó aún más el clima institucional en España.

Según informó EFE, tras conocerse el fallo, los principales referentes de la oposición han reclamado responsabilidades directas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La sentencia, adelantada una semana después de concluido el juicio, reavivó el debate sobre el manejo del Gobierno en las instituciones.

Dirigentes de PP y Vox sostuvieron que Sánchez debe asumir las consecuencias políticas del caso García Ortiz y dar un paso al costado o convocar elecciones, según las posiciones de cada espacio.

La condena al fiscal general: ¿por qué fue sentenciado García Ortiz?

El Tribunal Supremo ha condenado este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y a una multa de 7200 euros por un delito de revelación de datos reservados.

El caso está relacionado con la filtración de un correo que contenía la admisión de un fraude a Hacienda por parte de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

¿Qué pide el PP tras la sentencia?

El Partido Popular ha reclamado la dimisión inmediata de Pedro Sánchez. La portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, afirmó en X que el presidente “tiene que pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones”, acompañando su mensaje con un video en el que Sánchez defendía a García Ortiz de “falsas acusaciones y bulos”.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, fue más allá y sostuvo que la inhabilitación del fiscal “inhabilita al presidente del Gobierno a seguir”. Asimismo, ha añadido que “quien tiene que pedir perdón a los españoles es el propio Sánchez, por perturbar la normalidad democrática de este país”.

El pedido de Vox: elecciones inmediatas

Vox ha elevado la presión aún más y reclamó que Pedro Sánchez convoque elecciones “de inmediato”. El secretario general del partido en el Congreso, José María Figaredo, sostuvo que “si tuviera un poco de dignidad y de coherencia política, convocarían elecciones hoy mismo”. Además, ha calificado la condena de García Ortiz como “impresionante e impactante”.

Figaredo aseguró que este episodio es “un hito más de la vergüenza” de un Gobierno que, según él, ha “colonizado, manoseado, sobado y tomado al asalto todas las instituciones del Estado”. También preguntó “quién pedirá ahora perdón a los españoles por las mentiras de este Gobierno”, en referencia a declaraciones previas de Sánchez.

Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, se limitó a escribir en X “Vuestro 20N”, aludiendo a la fecha y su coincidencia con el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco.