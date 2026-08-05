El mercado inmobiliario se enfría: la compra de viviendas cae a su nivel más bajo en casi dos años mientras los precios alcanzan un nuevo récord

El mercado inmobiliario español mostró señales de desaceleración durante el segundo trimestre de 2026. Entre abril y junio se realizaron 167.934 compraventas de viviendas, un 5,7% menos que en el trimestre anterior y un 2,3% menos en comparación con el mismo periodo de 2025, según los datos difundidos por el Colegio de Registradores.

Se trata del segundo trimestre consecutivo de caídas y del volumen más bajo desde septiembre de 2024.

La bajada resultó especialmente intensa en la vivienda nueva, con 34.919 operaciones, lo que representa un descenso del 11,5%. En el segmento de segunda mano se contabilizaron 133.015 compraventas, un 4% menos que en el trimestre previo. Además, quince comunidades autónomas y treinta y cuatro provincias registraron retrocesos en la actividad.

¿Por qué bajan las compraventas mientras los precios siguen subiendo?

Pese a la menor actividad del mercado, el precio de la vivienda mantiene una fuerte tendencia alcista. El valor medio alcanzó los 2.487 euros por metro cuadrado, un nuevo máximo histórico, tras aumentar un 2,4% respecto al trimestre anterior y un 9,2% en comparación con hace un año.

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La vivienda usada lideró las subidas, con un precio medio de 2.448 euros por metro cuadrado, un 3,5 % más que en el trimestre anterior. En cambio, la vivienda nueva redujo ligeramente su precio un 0,7 %, hasta los 2.636 euros por metro cuadrado.

Madrid continúa como la comunidad autónoma con el precio medio más elevado, con 4.477 euros por metro cuadrado, seguida de Baleares (4.311 euros), País Vasco (3.616 euros), Canarias (3.052 euros) y Cataluña (2.995 euros). Entre las capitales, San Sebastián lidera el ranking con 6.420 euros por metro cuadrado, por delante de Madrid, Barcelona, Palma y Bilbao.

A este escenario se suma el informe publicado por la tasadora Tinsa, que revela que el precio de la vivienda nueva y usada aumentó un 15,5 % interanual en julio, situándose un 2 % por encima de los máximos registrados durante la burbuja inmobiliaria de 2007 en términos nominales. No obstante, al descontar el efecto de la inflación, los precios todavía permanecen un 32 % por debajo de aquellos niveles.

¿Qué papel juegan los compradores extranjeros y las hipotecas?

La demanda internacional continúa ganando protagonismo en el mercado español. Durante el segundo trimestre, las compras realizadas por extranjeros representaron el 16% del total, el porcentaje más alto registrado hasta la fecha, con más de 26.800 operaciones.

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Los ciudadanos de la Unión Europea concentraron el 57,4% de esas adquisiciones . Entre las nacionalidades más activas destacaron los británicos (7%), los neerlandeses (6,9%) y los alemanes (6,1%). Baleares y la Comunidad Valenciana fueron las regiones con mayor presencia de compradores extranjeros, donde estas operaciones ya superan el 30 % del total.

En paralelo, el crédito hipotecario también perdió dinamismo. Durante el segundo trimestre se constituyeron 129.240 hipotecas sobre viviendas, un 3,3% menos que en el trimestre anterior. Aun así, el importe medio de los préstamos volvió a crecer hasta 176.453 euros, el nivel más alto de la serie histórica tras nueve trimestres consecutivos de incrementos.

El volumen de financiación continúa elevado, aunque las entidades mantienen una política de concesión más prudente en un contexto de inflación y encarecimiento del acceso a la vivienda.