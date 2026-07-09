Isabel Díaz Ayuso apoya las declaraciones de Feijóo sobre el absentismo laboral: “Cada día 1,6 millones de personas no van a trabajar”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió este jueves las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el absentismo laboral y aseguró que “tiene más razón que un santo”. Durante una conferencia organizada por el diario 20minutos, afirmó que “cada día 1,6 millones de personas no van a trabajar” y sostuvo que “hay muchas” que “pueden evitarlo”.

Según informó EFE, sus declaraciones llegan después de la polémica generada por las palabras pronunciadas por Feijóo en Bilbao, donde afirmó que el absentismo laboral en España “no se sostiene” y supone “un cáncer que no podemos pagar”, al asegurar que cuesta “más de 30.000 millones de euros y el déficit de la Seguridad Social son 70.000 millones”.

Ayuso respalda a Feijóo y defiende sus palabras sobre el absentismo laboral

Durante su intervención, Díaz Ayuso sostuvo que es “evidente” que Alberto Núñez Feijóo no se refería a “una persona que tiene un cáncer” o “una mujer que está embarazada”, sino que defendía el “equilibrio” que “siempre” ha existido en España, “sin capitalismo salvaje pero sin que lo público lo carcoma todo”.

Además, afirmó que el elevado número de bajas laborales merece un análisis y señaló: “Cuando uno ve que son los autónomos las personas que menos bajas tienen, te demuestra que hay muchas personas que podrían evitarlo”.

La presidenta madrileña añadió que el absentismo “es injusto con los propios compañeros” y “va contra la propia empresa”, que puede “llegar a cerrar” si sufre “un problema de absentismo generalizado”.

Ayuso dice que Feijóo "tiene más razón que un santo" sobre el absentismo laboral. Quique Garcia

Las críticas de Isabel Díaz Ayuso al Gobierno de Pedro Sánchez

Durante la misma conferencia, la presidenta regional aprovechó para cuestionar la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusó de impulsar medidas que perjudican la actividad económica.

Según afirmó, el Gobierno “solo legisla para que contratar sea sospechoso” y se dedica a “perseguir” a quien obtiene “un pequeño margen de beneficio”, además de promover “el desincentivo constante en todo”.

También criticó la actuación de determinados dirigentes al señalar: “Me gustan mucho estos gobernantes ‘pijoteros’ (que) se indignan en nombre de los trabajadores sin haberles consultado ni siquiera a ellos, cuando luego siempre legislan contra los propios trabajadores”. Finalmente, concluyó: “En definitiva, es otra vez la política de la pancarta facilona, que es absurda”.

La presidenta madrileña cuestionó la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez. EFE

Ayuso denuncia un supuesto plan sindical y carga contra la izquierda madrileña

En otro momento de su intervención, Isabel Díaz Ayuso aseguró que existen sindicatos que han recibido “la orden desde arriba” de “reventar los servicios” tras el verano para provocar “un otoño caliente” y conseguir “que las cosas no funcionen”. “Ya nos lo han advertido y nos lo han contado representantes sindicales, con algo de pudor”, afirmó la presidenta madrileña.

Asimismo, vinculó esta situación con la estrategia política de la izquierda de cara a las elecciones autonómicas de 2027 y sostuvo que los candidatos de Más Madrid, Podemos y PSOE-M han sido elegidos “para hacer daño” en lugar de “para ganar”, ya que, según aseguró, como ministros se han dedicado “al boicot continuo”.