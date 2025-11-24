Las estafasdigitales han evolucionado, volviéndose cada vez más sofisticadas y aprovechando la confianza que los consumidores depositan en marcas reconocidas. De este modo, los ciberdelincuentes pueden explotar debilidades y obtener información sensible de sus víctimas.

Una de las modalidades más recientes y preocupantes en España es el timo del supermercado. Esta nueva modalidad ha encendido las alarmas de la Guardia Civil debido a su peligrosidad y al alarmante aumento de casos quex se reportan.

Mecanismos de la estafa en supermercados

De acuerdo con lo informado por la Guardia Civil, este tipo de fraude se caracteriza por la acción de estafadores que se hacen pasar por el supermercado habitual de la víctima, enviando un correo electrónico que notifica sobre un supuesto premio obtenido en un sorteo.

La estafa en supermercados que puede vaciar tu cuenta bancaria: consejos para proteger tus ahorros. Fuente: archivo.

El mensaje, meticulosamente elaborado para parecer auténtico, incluye logotipos y colores corporativos de la tienda, lo que incrementa la probabilidad de que la víctima confíe en su veracidad.

Al hacer clic en el enlace proporcionado, se solicita al usuario que introduzca información personal y bancaria para poder reclamar el premio.

Una vez que los delincuentes obtienen esta información, tienen la capacidad de acceder de manera inmediata a las cuentas bancarias de sus víctimas, permitiéndoles vaciarlas en cuestión de segundos.

Claves para detectar la estafa del supermercado

A pesar de que estos correos pueden aparentar ser auténticos, existen señales que pueden evidenciar la estafa. Es habitual que estos mensajes presenten errores ortográficos o gramaticales y que la dirección de correo electrónico del remitente no coincida con la oficial del supermercado.

Asimismo, suelen incluir enlaces que, al posicionar el cursor sobre ellos, revelan direcciones web sospechosas o desconocidas. La Guardia Civil aconseja prestar atención a estos detalles y desconfiar de comunicaciones que requieran información sensible o que ofrezcan premios inesperados.

Una señal adicional de alerta es la urgencia con la que se solicita actuar; los estafadores tienden a presionar a las víctimas, indicando que el premio tiene una validez limitada, lo que las incita a proporcionar sus datos rápidamente sin tomarse el tiempo necesario para verificar la autenticidad del mensaje.

Es esencial recordar que las empresas legítimas rara vez solicitan información personal o financiera a través de correos electrónicos o mensajes de texto.

Consejos para evitar ser víctima de estafas en el supermercado

Para no ser víctima del engaño del supermercado, es fundamental seguir ciertas pautas de seguridad: