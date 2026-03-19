Confirmado | Las gafas inteligentes que ya están cambiando el futuro: así podrían reemplazar al smartphone antes de 2030 La combinación de realidad aumentada e inteligencia artificial acelera el desarrollo de dispositivos que buscan desplazar al móvil como centro de la vida digital. En la última década, los smartphones se consolidaron como el dispositivo central para el acceso a la información, el trabajo y el entretenimiento. Su adopción masiva redefinió la comunicación y la forma en que las personas interactúan con el entorno digital. Sin embargo, el avance de nuevas tecnologías comienza a marcar un punto de inflexión. La combinación de realidad aumentada, inteligencia artificial y dispositivos portables abre la puerta a una transformación que podría desplazar al teléfono móvil como eje principal de la vida digital. Mark Zuckerberg, CEO de Meta, ha señalado en distintas intervenciones que los smartphones podrían dejar de ser el dispositivo dominante en la próxima década. Su planteo no implica una desaparición inmediata, sino una transición progresiva hacia nuevas interfaces más integradas en el entorno. El foco está puesto en las gafas de realidad aumentada, dispositivos que permiten superponer información digital en el campo visual del usuario sin necesidad de pantallas físicas. Esta tecnología busca eliminar la fricción entre persona y dispositivo, integrando la experiencia digital directamente en el entorno cotidiano. Según Zuckerberg, este tipo de dispositivos podría reemplazar progresivamente a los smartphones hacia 2030, replicando un patrón ya conocido en la industria tecnológica: nuevas plataformas que desplazan a las anteriores sin eliminarlas por completo. Las gafas inteligentes permitirían trabajar con múltiples pantallas virtuales, acceder a información contextual o interactuar con objetos digitales mediante gestos o voz. Este cambio no es menor: implica pasar de mirar una pantalla a habitar una interfaz digital integrada en la realidad. Desde el ámbito académico, MIT Technology Review destaca que la realidad aumentada representa uno de los próximos grandes saltos en la computación personal, al transformar la relación entre usuario y tecnología. La transición hacia este nuevo paradigma ya comenzó. Meta, en colaboración con Ray-Ban, desarrolló las Ray-Ban Meta Smart Glasses, que evolucionaron entre 2024 y 2025 con la incorporación de Meta AI. Estas gafas permiten capturar imágenes, grabar video, escuchar audio y realizar consultas por voz, además de identificar objetos o traducir información en tiempo real gracias a la inteligencia artificial integrada. Aunque todavía dependen del smartphone, representan un paso concreto hacia dispositivos más autónomos. En paralelo, Apple lanzó en 2024 el Vision Pro, un dispositivo de realidad mixta que, si bien no está diseñado como gafas ligeras, confirma la apuesta del sector por interfaces más inmersivas. Su evolución apunta a formatos más compactos en el futuro cercano. A esto se suma el desarrollo de nuevas soluciones por parte de otras compañías tecnológicas, que buscan reducir tamaño, costes y consumo energético para lograr una adopción masiva. La adopción de gafas inteligentes no solo implica un cambio de hardware, sino una transformación profunda en la forma de comunicarse. Al integrar la información directamente en el entorno, estas tecnologías permiten interacciones más naturales y menos dependientes de pantallas. Entre las aplicaciones más relevantes se encuentran las traducciones en tiempo real, el acceso a datos contextuales o la interacción con asistentes de inteligencia artificial sin interrumpir la actividad principal. El desarrollo reciente de inteligencia artificial multimodal, que combina voz, texto e imagen, acelera este proceso. La tecnología deja de ser un objeto que se consulta para convertirse en una capa invisible que acompaña al usuario. Aunque esta transición aún está en una fase inicial, la evolución de la realidad aumentada sugiere un escenario en el que la frontera entre lo digital y lo físico será cada vez más difusa. En ese contexto, el smartphone no desaparecerá de inmediato, pero sí podría perder el rol central que ocupa hoy.