Se aproxima el diluvio del año con tormentas de granizo, lluvias intensas y ráfagas de viento que superarán los 80 km/h

La ola de calor continúa con fuerza en España y este miércoles mantiene bajo aviso meteorológico a doce comunidades autónomas y a la ciudad de Ceuta . Además de las temperaturas extremas, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advirtió por la formación de tormentas que podrán estar acompañadas por granizo y fuertes rachas de viento en varias zonas del país.

Seis comunidades permanecen en nivel naranja por calor, lo que implica un riesgo importante ante las elevadas temperaturas. A este escenario se suma la previsión de tormentas intensas en sectores del este peninsular, donde la combinación de calor y fuerte inestabilidad aumentará el riesgo durante la jornada.

¿Dónde se esperan las tormentas más intensas?

¿Dónde se esperan las tormentas más intensas? ChatGPT

La AEMET prevé tormentas con rachas de viento muy fuertes y, de forma ocasional, granizo en distintos puntos del este y sureste de España.

Las zonas con mayor probabilidad de fenómenos adversos son el interior de Castellón, el interior de Tarragona, el interior de Valencia, el norte de Murcia, el este de Andalucía y el sureste de la provincia de Albacete. En estos lugares, las tormentas podrán desarrollarse durante las horas de mayor inestabilidad y dejar episodios localmente intensos.

Además, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Andalucía mantienen avisos por tormentas, que se suman a los ya vigentes por temperaturas extremas.

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¿Qué comunidades están en alerta por el calor?

Las comunidades con aviso naranja por altas temperaturas son Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y la Comunidad de Madrid.

En Andalucía se registrarán los valores más elevados del país, con máximas de hasta 42 grados en la campiña cordobesa, Guadix, Baza, la cuenca del Genil y amplias zonas de Jaén, como el valle del Guadalquivir, Cazorla, Segura, Morena y Condado.

También se esperan temperaturas muy elevadas en Castilla-La Mancha, donde algunos puntos de Albacete, Ciudad Real y Cuenca alcanzarán los 41 grados. En la Comunidad de Madrid, el sur, las vegas y el oeste llegarán hasta los 41 grados, mientras que el área metropolitana y el corredor del Henares rondarán los 40 grados.

Por su parte, Murcia y la Comunidad Valenciana mantienen avisos amarillos por calor y tormentas, mientras que Castilla y León, Extremadura, Navarra, La Rioja y Ceuta permanecen bajo aviso amarillo únicamente por altas temperaturas. En amplias zonas de la Península y Baleares, los termómetros superarán los 35 grados, con registros superiores a los 40 grados en buena parte del sur y del centro del país.