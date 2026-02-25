Este 25 de febrero de 2026, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) se han abierto en el IBEX 35 a un precio de 3.64 euros por unidad, con un volumen de negociación que alcanza las 448,282 acciones. Esta cifra representa una variación del -0.25% en comparación con el día anterior, lo que refleja la volatilidad del mercado en el sector de telecomunicaciones en España. Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo cuatro de aumento. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, a pesar de algunos repuntes que podrían indicar intentos de recuperación. La estabilidad fue escasa, lo que refleja un entorno volátil para los inversores. En la última semana, la volatilidad económica de Telefónica se ha situado en un 22.49%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 23.35%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la cifra semanal es menor que la anual, sugiriendo menos variaciones en su rendimiento reciente. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,71 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como a la provisión de servicios de internet y televisión. La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores operadoras de telecomunicaciones a nivel mundial. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas, para mejorar sus servicios y expandir su línea de negocio.