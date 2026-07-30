La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

Este jueves, 30 de julio de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP)se negocian a 26,37 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 81.908. Esta cifra refleja una variación del 0,34% en comparación con el día de ayer.

En los últimos diez días, Repsol mostró una tendencia alcista: cinco subidas seguidas, luego tres retrocesos y dos avances finales, con balance neto positivo y sin jornadas planas.

Fuente: narrativas-es

La variación del Repsol durante la última semana

La última semana de Repsol ha experimentado una volatilidad del 37.63%, significativamente mayor que la volatilidad anual del 30.94%. Este incremento en la volatilidad sugiere que el comportamiento de las acciones de Repsol es inestable y presenta muchas variaciones en comparación con el último año.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 26,41 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 1.76B, cantidad que resulta de un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía multienergía española con sede en Madrid (Campus Repsol). Cotiza en el Ibex 35 y opera a nivel internacional, integrando exploración y producción, refino, química, comercialización y generación eléctrica.

Produce combustibles, gas, GLP, lubricantes, productos petroquímicos y electricidad de origen convencional y renovable, impulsando también biocombustibles, hidrógeno renovable y combustibles sintéticos. Sus líneas de negocio son Upstream, Industrial (refino y química) y Comercial y Renovables, con objetivo de cero emisiones netas en 2050.