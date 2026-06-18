El 18 de junio de 2026, las acciones de Repsol (REP), que cotizan en el IBEX 35, han inaugurado la jornada con un precio de 21.65 euros por unidad. Durante la sesión, se ha registrado un volumen de negociación de 46,707 acciones, lo que representa una ligera caída del -0.78% en comparación con el día anterior. Este desempeño resalta las fluctuaciones en el mercado de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles en España.

En los últimos 10 días, la cotización de Repsol mostró un comportamiento volátil y lateral, alternando rachas de dos sesiones a la baja y dos al alza, con un último retroceso; el saldo global fue equilibrado, sin tendencia definida y con cierre cercano al punto de partida.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Repsol durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Repsol se ha situado en un 45.67%, considerablemente superior a la volatilidad anual del 29.67%. Esto indica que el comportamiento de la acción en este período ha sido inestable y ha experimentado muchas variaciones, reflejando una situación más turbulenta en comparación con el promedio anual.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Al final, la ganancia neta de la empresa es de 1.76B, que se obtiene tras deducir todos sus gastos y se destina a un fondo de inversión.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía multienergía española del Ibex 35 con sede en Madrid (Campus Repsol). Se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos, al refino y la petroquímica, a la comercialización de carburantes y GLP y a la generación y venta de electricidad y gas, incluyendo renovables, biocombustibles avanzados e hidrógeno renovable.

Su actividad se organiza en Upstream; Industrial (refino, química y trading); Cliente (movilidad y energía para el hogar); y Generación Baja en Carbono. Produce gasolinas, diésel, queroseno, lubricantes, asfaltos, productos químicos y electricidad y opera una amplia red de estaciones de servicio en la Península Ibérica; tiene presencia internacional en más de 30 países, más de 20.000 empleados y el objetivo de emisiones netas cero en 2050.