Este lunes, 27 de abril de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP)se negocian a 21,09 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 107.726. Esta cifra refleja una variación del 0,96% en comparación con el día previo. En los últimos diez días, la acción mostró volatilidad: dos caídas iniciales, un rebote, otra caída, tres avances seguidos, dos retrocesos y cierre al alza; el balance es neutro, con igual número de subidas y bajadas. La volatilidad económica de Repsol durante la última semana se sitúa en un 23.65%, mientras que su volatilidad anual es del 29.83%. Dado que el 23.65% es menor que el 29.83%, se puede concluir que el comportamiento de Repsol en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior. Esto sugiere una reducción en las variaciones y un comportamiento más predecible en el corto plazo. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Repsol es una empresa española con sede en Madrid, que se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas. Además, también está involucrada en la generación de energía y la producción de biocombustibles, lo que la convierte en un actor importante en el sector energético. Como una de las 35 empresas que cotizan en el Ibex 35, Repsol tiene una presencia global, operando en más de 30 países. La compañía se ha comprometido a la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en tecnologías renovables y reduciendo su huella de carbono.