Este viernes, 24 de abril de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP)se negocian a 21,14 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 119.737. Esta cifra refleja una variación del 0,62% en comparación con el día de ayer. La cotización de Repsol mostró volatilidad con sesgo alcista: 6 jornadas al alza y 4 a la baja, con una racha de tres subidas seguidas hacia el final, un pequeño retroceso y cierre positivo. La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 47.34%, lo que resulta ser significativamente mayor a su volatilidad anual del 29.79%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha tenido muchas variaciones en este periodo reciente. Las cifras reflejan un aumento considerable en la fluctuación de su valor, sugiriendo un entorno de mercado más incierto para la compañía. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Repsol es una empresa española con sede en Madrid, que se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas. Además, también está involucrada en la generación de energía y la producción de biocombustibles, lo que la convierte en un actor importante en el sector energético. Como una de las 35 empresas que cotizan en el Ibex 35, Repsol tiene una presencia global, operando en más de 30 países. La compañía se ha comprometido a la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en tecnologías renovables y reduciendo su huella de carbono.