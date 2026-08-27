La cotización de las activos de Servicios de Gas Enagás (ENG) en la apertura de mercados en España este jueves, 27 de agosto de 2026 es de 16,82 euros y documentan un total de 3.209 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del 0%.

En los últimos 10 días, Enagás S.A. presentó un sesgo bajista: más descensos que avances y un par de sesiones estables, lo que sugiere presión vendedora con volatilidad moderada.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana fue del 8.73%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 21.82%. Dado que 8.73% es menor que 21.82%, se puede concluir que el comportamiento de Enagás ha sido mucho más estable en la última semana en comparación con su desempeño a lo largo del último año.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,58 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, lo que refleja la situación después de deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión negativo.

La historia de Enagás

Enagás, con sede en Madrid, es el operador del sistema gasista español y cotiza en el Ibex 35. Se dedica a transportar gas natural y a operar plantas de GNL y almacenamientos; no produce hidrocarburos, sino servicios de infraestructura y operación.

Su línea de negocio principal es la red básica de gas (más de 11.000 km de gasoductos) y varias plantas de regasificación en España, junto con participaciones en infraestructuras internacionales como TAP y DESFA. Entre sus datos de interés: impulsa gases renovables e hidrógeno (H2Med), mantiene una política de dividendos estable y orienta su estrategia a la transición energética.

Contenido generado por inteligencia artificial.