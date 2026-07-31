Este viernes, 31 de julio de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.7423 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,21%.

En el mercado euro-yuan, la cotización mostró un leve avance semanal de 0.3%, pero acumula en el último año una caída de -7.32%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia bajista.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, indicando un fortalecimiento de la divisa. Esto sugiere que el yuan ha logrado recuperar parte de su valor, impulsado por factores económicos favorables.

Sin embargo, aunque la tendencia es al alza, es importante observar si se mantendrá en los próximos días o si se encontrará con resistencia ocasionada por factores externos. Esto podría influir en la estabilidad del mercado cambiario.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el yuan, con un 5.91%, es ligeramente menor que la volatilidad anual del 5.93%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.