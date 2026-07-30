ElEuro y yuan cotiza a 7.7059 CNY este jueves, 30 de julio de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una alteración de -0,04% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización de Euro y yuan subió 0.42%, pero en el último año acumula -7.73%, reflejando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, indicando un fortalecimiento de la divisa. Esto sugiere que el yuan ha logrado recuperar parte de su valor, impulsado por factores económicos favorables.

Sin embargo, aunque la tendencia es al alza, es importante observar si se mantendrá en los próximos días o si se encontrará con resistencia ocasionada por factores externos. Esto podría influir en la estabilidad del mercado cambiario.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el yuan se sitúa en 5.2968%, lo cual es menor que la volatilidad anual de 5.9081%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.