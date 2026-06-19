En la sesión de apertura de este viernes, 19 de junio de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 7.7437 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,41% en relación con el día anterior.

En el mercado de Euro y yuan, la cotización muestra una tendencia bajista: en la última semana retrocedió -1.26% y en el último año acumuló una caída de -7.42%.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores, evidenciada por el incremento de su valor. Este crecimiento sugiere que el yuan se está fortaleciendo frente a otras divisas.

Esta tendencia al alza puede ser un indicativo de una mayor confianza en la economía china o de factores externos que favorecen su valor.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan fue del 6.68%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 6.34%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.