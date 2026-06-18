Este jueves, 18 de junio de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.7843 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,77%.

La cotización entre el euro y el yuan muestra una caída semanal de -0.36% y una disminución anual de -7.16%, indicando una tendencia bajista sostenida en el período.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia a la baja en comparación con los días pasados. Esto se refleja en la disminución constante de su valor, lo que genera preocupación entre los inversionistas.

A pesar de esta caída, el análisis sugiere que podría haber una estabilización en el futuro cercano, siempre y cuando las condiciones del mercado no cambien drásticamente.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, que se sitúa en 5.87%, es menor que la volatilidad anual del 6.32%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,8 CNY, según los últimos datos registrados.