Este martes, 11 de agosto de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.7863 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,14%.

En el mercado de Euro y yuan, la cotización cayó ligeramente en la última semana (-0.18%) y registró un descenso más pronunciado en el último año (-5.19%), indicando una tendencia bajista.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia favorable en comparación con los días anteriores, reflejando un aumento constante en su valor. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

El análisis de esta tendencia indica que factores económicos y políticos pueden estar influenciando positivamente la cotización, lo que podría atraer más inversiones y mejorar la confianza en la economía.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el yuan ha sido del 3.60%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.94%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.