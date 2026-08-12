En la sesión de apertura de este miércoles, 12 de agosto de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 7.7572 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,43% en relación con el día anterior.

En el mercado euro-yuan, la cotización cayó -0.25% en la última semana y -6.35% en el último año, señalando una tendencia bajista.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia a la baja, continuando con la disminución observada en los últimos días. Esta tendencia negativa ha sido consistente, reflejando un descenso en el valor de la moneda en comparación con los días anteriores.

El análisis de esta tendencia sugiere que factores económicos y políticos actuales podrían estar influyendo en la depreciación del yuan, lo que podría tener implicaciones significativas para el comercio internacional y la economía local.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan fue del 4.11%, lo que es menor que la volatilidad anual del 5.95%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.