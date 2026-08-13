ElEuro y yuan cotiza a 7.7448 CNY este jueves, 13 de agosto de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de -0,54% en relación con el último día.

En el mercado euro-yuan, la cotización retrocedió -0.36% en la última semana y -6.68% en el último año, lo que sugiere una tendencia bajista sostenida.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, marcando un aumento constante durante los últimos cuatro días. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la divisa, lo que podría influir en el comercio y las inversiones.

Dicha tendencia ascendente puede estar relacionada con factores económicos internos favorables, que generan confianza en los inversores. Un análisis más profundo de estas variables podría ofrecer una mejor comprensión sobre la sostenibilidad de este crecimiento.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 4.31%, es menor que la volatilidad anual del 5.95%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.